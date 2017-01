Pensioni, il punto della situazione e le ultime news ad oggi 1 gennaio 2017. Un nuovo anno è trascorso ed importanti novità ci sono state finalmente anche sul fronte delle pensioni: a partire dall’Ape fino alla proroga di Opzione Donna. Una delle più recenti novità sulle pensioni femminili proprio quella dell’accesso all’opzione donna a 57-58 anni di età con 35 anni di contributi maturati entro il 2015 e l’estensione della platea alle nate dell’ultimo trimestre del 1958 dipendenti o del 1957 autonome. Altro importantissimo sviluppo sul piano pensioni quello dell’ottava salvaguardia per 30.700 “esodati”.

Pensioni, Cumulo, Aggiornamenti ad oggi 1 gennaio 2017.

Il 2017 sarà anche l’anno in cui sarà possibile per le pensioni ottenere il cosiddetto cumulo gratuito versando le pensioni di diverse gestioni. La misura più importante che nel 2017 vedremo applicata dal 1° maggio 2017 in via sperimentale fino al 31 dicembre 2018 è però quella dell’Ape, l’anticipo pensionistico a partire 63 anni di età e 20 anni di contributi. Sul fronte della politica il consigliere comunale di Forza Italia Marco Damiani ha presentato una mozione in difesa delle pensioni invitando tutti i pensionati ad aderire alla diffida e messa in mora dell’INPS per il mancato pagamento dei ratei pensioni anni 2012-2015 per il rimborso delle pensioni.

Sul tema delle Pensioni è intervenuto a fine anno anche il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, che al Corriere della Sera ha parlato di un aumento delle pensioni minime a mille euro. Le pensioni dunque in questo 2017 in odore di grandi cambiamenti, potrebbero nuovamente essere al centro del dibattito politico. Staremo a vedere.