Tagli capelli di tendenza Inverno 2017: frange e scalature all'ultima moda!

Tagli capelli lunghi effetto wavy e leggermente sfilzati. Per la nuova stagione appena cominciata tante dive dello spettacolo scelgono tagli di capelli ed acconciature estremamente femminili, molto voluminose, e di grande impatto visivo. Ne sa qualcosa la splendida attrice Emily Ratajkowski, che sceglie un look ed un taglio di capelli davvero mozzafiato. un bellissimo taglio lungo con leggere scalature, colore castano scuro con fili dorati e meches appena accenate. In fatto di styling capelli l’attrice alterna acconciature liscissime, onde effetto wavy e raccolti stilosi ed di tendenza.

La bella Emily ha realizzato un magnifico selfie nella vasca da bagno per celebrare i 10 milioni di follower su Instagram. Insieme allo scatto, in cui si mostra con gli occhiali e senza trucco, Emily ha scritto: “Sorrido come una sciocca nella vasca da bagno perché siete arrivati a 10 milioni! Grazie, grazie”, aggiungendo anche un cuoricino. Durante queste feste natalizie la star di ‘Gone Girl’ ha realizzato per i suoi amici e i suoi familiari una serie di cartoline a tema festivo, in cui appare con un nude look davvero speciale.

Tagli capelli medio lunghi con frange e scalature: il look di Kylie Minogue.

Tagli di capelli medio lunghi, con scalature e frangia piena per la cantante Kylie Minogue, che ha scelto di regalare un tocco glam e di freschezza alla propria immagine ed alla propria capigliatura. Dopo aver a lungo portato tagli capelli lunghi con ciuffo laterale al concerto di Natale si è mostrata bellissima ed affascinante con il nuovo look davvero sbarazzino. In fatto di colore capelli ha sfoggiato ujn biondo chiarissimo, mentre in fatto di make up ha scelto rossetti rossi ed eyeliner nero ed ombretto chiaro.

Kylie Minogue spera che il 2017 sia un anno molto tranquillo. La cantante, che lo scorso febbraio ha deciso di sposare il fidanzato Joshua Sasse dopo appena cinque mesi di frequentazione. All’edizione inglese del magazine HELLO! ha detto: “Ho avuto tantissimi momenti importanti nel 2016, è stato un po’ un anno pazzo. Spero che nel 2017 le cose si tranquillizzino e stabilizzino”. Ad ogni modo anche nei prossimi mesi ci sono tante cose che l’artista vuole fare: “Mi piacerebbe far uscire un nuovo album pop e andare anche in tour. E sto riflettendo se riprendere la mia linea di lingerie, viste le tante richieste che ho ricevuto in merito”. Kylie ha trascorso il Natale con il fidanzato insieme ad amici in Europa, ma non dimentica che le Feste più belle della sua vita le ha passate da piccola nella sua Australia.