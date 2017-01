Tagli capelli e accociature 2017: le acconciature per chi ama sciare. Siamo ormai già addentrati nel pieni dell’inverno 2017 e per alcuni di voi questo periodo è amato e gradito: amo parlando degli amanti della neve e dello scii. Le donne che amano questo tipo di sport non possono non desiderare di essere belle e impeccabili anche con la tuta da scii. Per chi ama sfrecciare sulle piste innevate non è sempre facile scegliere il look comodo e giusto, ma che abbia stile al tempo stesso, dove anche i capelli vogliono la loro parte e, spesso, specie con una lunga chioma, non si riesce a decidere come raccoglierla per averla in ordine sotto sciarpa e cappello e sentirsi affascinanti anche impegnate in uno slaloom. Ecco le proposte di alcuni semplici e pratiche acconciature per sciatrici super chic.

Tagli capelli e acconciature 2017: la coda bassa.

La prima acconciatura proposte per andare a sciare in comodità è la coda bassa. La parte superiore della nuca può essere facilmente coperta con un cappello o una fascia. L’acconciatura super fashion boxer braids è orma il raccolto più amato dalle sportive di ogni genere di disciplina, dunque, anche delle sciatrici. Richiedono un po’ di tempo per essere realizzate ma garantiscono massima tenuta alla chioma per un’intera giornata di su e giù dalle piste e, una volta sciolte, avrete dei bellissimi capelli mossi a prova di crespo e umidità. Anche in questo caso la parte superiore della nuca può essere coperta con un capellino o una fascia.

Tagli capelli e acconciature 2017: la fascia e le trecce.

Per chi ha un taglio con un ciuffo o con una frangia, un raccolto con fascia può rivelarsi una salvezza in quanto tiene tutto perfettamente fermo ed evita di avere fastidiosi capelli davanti agli occhi mentre si scende dalle piste. Nella scelta della fascia potete sbizzarrirvi e abbinarla con il vostro completo da sci. Un’altra tipologia di treccia, oltre alla boxer braids, che può rivelarsi comoda per andare a sciare è una semplice treccia laterale, ideale per chi ha i capelli lunghi, lasciata ricadere su una spalla per un effetto super chic, oppure nasconderla sotto giacca e sciarpa per tenere la chioma più protetta. Anche in questo caso un cappello o una fascia sulla nuca sono consigliati. Anche lo chignon può rivelarsi un’utile e semplice acconciatura per le amanti dello scii. L’importante è che i capelli siano perfettamente lisci sulla nuca e fermati alla perfezione sul retro con lo chignon classico, eventualmente anche con l’aiuto delle apposite forme a spugnetta ormai in vendita in tutte le profumerie.