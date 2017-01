Tagli capelli e acconciature 2017: le trecce in diverse “forme”. La treccia, una semplicissima acconciatura ma di grande stile, sarà protagonista indiscussa di tutto il 2017. Portata lunghissima come Beyoncè stile tribal o principessa delle fiabe. A lisca di pesce che può essere portata laterali o dietro la nuca o una doppia treccia dallo stile sporty. Gli stili sono tantissimi ci si può ispirare a tecniche africane oppure, come è successo nell’ultimo anno, alle donne guerriere». E ancora l’effetto trono di spade come Cara Delevingne amante dei raccolti originali: per lei sì alla treccia leggermente scomposta. La treccia inoltre può essere raccolta in uno chignon o in un raccolto spettinato decorato da una treccia laterale e un makeup super luminoso come lo stile di Jennifer Lawrence. Anche Hailey Baldwin sfoggia una treccia laterale che parte dall’alto con due intrecci diversi: più fitta in alto, più spettinata sotto, davvero divina.

Tagli capelli e acconciature capelli 2017: le trecce selvagge.

Morbida e portata tutta da un lato o accentuata da uno stile servaggio. A chi ama un look più hippie e selvaggio la treccia acquisisce una veste un pò sfatta. Le trecce sono belle, sono tante e ti permettono di fare teste varie da quelle più piccole, fino ad arrivare a delle trecce più grandi per realizzare acconciature più romantiche adattabili a tutti i tipi di viso.