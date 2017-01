Tagli di Capelli 2017: tutte le novità delle prossime stagioni

Tagli di capelli 2017 le novità delle prossime stagioni. Iniziamo il nuovo anno con tutte le nuove tendenze del 2017 in fatto di tagli di capelli e styling. Naturalezza e volume saranno le chiavi per gli hairstyle dell’anno appena arrivato. I tagli di capelli medio lunghi desteranno ancora attenzione, i tagli di capelli corti pixie sono morbidi e riappaiono ciuffi e frange con un forte richiamo agli anno 70.

Capelli, tagli e tendenze hairstyle 2017.

In foto vediamo un look super contemporaneo ed estremamente seducente creato da Harry Josh per Jasmine Tookes, con uno dei tagli di capelli medio lunghi del momento. La modella ha una colorazione capelli super naturale ed ha un taglio di capelli medio lungo sfilato, di tendenza nel 2017. I ciuffi laterali e le frange piene saranno utili per dare volume e realizzare un effetto effortless più movimentando asciugando le radici verso l’alto. Ferri e beachwaver anche nel 2017 saranno i prodotti per lo styling che non mancheranno, utili per dare ai capelli un pizzico di brio. E voi cosa ne pensate dello stile wild e naturale? Il segreto è tutto nell’asciugatura e nell’utilizzo di buoni prodotti per lo stying.