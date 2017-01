Amici 2016-2017 Ed. 16, anticipazioni serale ed ultima registrazione. Oggi, lunedì 2 gennaio 2017, ha ufficialmente ripreso il via il day time di Amici 2016-2017 Ed. 16, in onda ogni giorno alle 13.50 su Real Time. Le registrazioni delle puntate di Amici 2016-2017 Ed. 16 che andranno in onda fino al prossimo speciale, il quale, secondo le ultime anticipazioni, dovrebbe andare in onda sabato 7 gennaio 2017, sono state registrare precedentemente la pausa natalizia e tutti gli allievi sono quindi ancora presenti nella scuola. Secondo le ultimissime anticipazioni sull’ultima registrazione dello speciale di sabato di Amici 2016-2017 Ed. 16 invece, la ballerina Raffaella è stata sottoposta ad un esame ed avendo ricevuto tutti no da parte dei professori, è stata costretta ad abbandonare la scuola di Amici 2016-2017 Ed. 16. Stesso esame anche per Marta, la quale ha però ottenuto solo il no di Carlo Di Francesco, riuscendo quindi a rimanere all’interno del talent. Intanto arrivano altre anticipazioni sul serale, il quale dovrebbe iniziare a Marzo 2017…

Amici 2016-2017 Ed. 16: anticipazioni, l’addio di Virginia Raffaele.

Amici 2016-2017 Ed. 16 ha ufficialmente ripreso il via oggi lunedì 2 gennaio 2017 dopo la pausa natalizia. Secondo le ultime anticipazioni, oltre all’eliminazione di Raffaella, nella registrazione della puntata dello speciale, c’è stato anche l’ingresso di un nuovo allievo all’interno della scuola di Amici 2016-2017 Ed. 16. Riccardo, finito in sfida, vince contro Michele, al quale viene però assegnato un banco, viste le sue grandi potenzialità ed il suo talento. Secondo le ultime anticipazioni sul serale invece, sembra proprio che quest’anno Amici 2016-2017 Ed. 16 debba vedersela con una serie di addii. Dopo Emma, storica presenza, anche Virginia Raffaele, la simpaticissima imitatrice, sembra aver detto addio al talent di Maria De Filippi, la quale sarà quindi costretta a trovare un rimpiazzo per animare le puntate del serale.