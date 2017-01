Amnistia e indulto 2016: le ultime news di Turco, Giacchetti e D'Elia su amnistia ed emergenza carceri!

Amnistia e indulto, ultime news. Quest’anno, nelle carceri italiane toccate dal tradizionale tour natalizio dei radicali, è mancato il consueto saluto che i detenuti immancabilmente rivolgevano a Marco Pannella durante le sue visite. Secondo quanto riporta l’agenzia Ansa, i radicali, durante le loro viste, hanno potuto sentire e percepire la “presenza viva” del leader scomparso nel maggio scorso, che resta per tutti loro “un punto di riferimento”. “Ci manca terribilmente”, ha detto più d’uno. Dopo Natale e Santo Stefano le visite nelle carceri degli eredi di Pannella vanno avanti a ritmo serrato. Il 31 una delegazione è stata a Rebibbia per salutare il 2017 insieme ai detenuti. Più di cento tra militanti e dirigenti del partito si sono messi in moto per garantire le visite in circa 40 istituti in tutta Italia, da Nord a Sud, passando per la Sardegna e la Sicilia.

Amnistia e indulto, carceri: continua la battaglia dei Radicali.

I radicali, anche senza Pannella, non mollano la presa su quelle che lui chiamava le “infami carceri italiane” e continuano, in sintonia con il leader storico, a dare speranza “agli ultimi”. “Non sono solo visite per i detenuti – precisano i dirigenti radicali – ma anche per gli agenti e gli educatori costretti a lavorare in condizioni disumane”. “Il nostro entrare nelle patrie galere è il tentativo di difendere lo stato di diritto e il rispetto della Costituzione”. Sovraffollamento, condizioni igieniche pessime, assistenza sanitaria, mancanza di educatori e reinserimento sociale, sono tra i principali problemi che sono stati riscontrati nel corso delle visite. Ma tra le criticità i radicali sottolineano anche la lunghezza dei processi e l’uso della custodia cautelare.

Amnistia e indulto, continua la battaglia dei radicali ed il tour nelle carceri.

“Le carceri rappresentano un’appendice di una giustizia mal funzionante in Italia” ha sottolineato Giuseppe Candido militante radicale impegnato nel tour delle carceri in Calabria. Ilaria Cucchi è entrata a Regina Coeli il 25 dicembre insieme a Rita Bernardini. Il giorno seguente il carcere romano è stato visitato da Roberto Giachetti che al termine della visita ha posto l’accento sui tanti “problemi strutturali” e sulla “crescita della popolazione carceraria”. Giachetti ha anche parlato della necessità di “rimettere mano a carceri e giustizia” con “provvedimenti strutturali, quindi amnistia e indulto” alle quali si è detto favorevole.

Amnistia e indulto, carceri: le ultime dichiarazioni di Maurizio Turco.

Carceri, le ultime dichiarazioni di Sergio D’Elia.

“Le carceri rappresentano un’appendice di una giustizia mal funzionante in Italia! ha sottolineato Giuseppe Candido militante radicale impegnato nel tour delle carceri in Calabria. Sergio D’Elia, segretario dell’associazione radicale Nessuno Tocchi Caino, ha ribadito: “Il carcere è il luogo delle lotte di una vita di Marco Pannella, attraversato, vissuto, abitato da Marco come fosse la sua casa, dove vivevano i suoi figli, i suoi fratelli, e quindi se ne è preso cura, come un padre di famiglia si prende cura della sua casa oltre che della sua famiglia di detenuti e detenenti. Anche in questo, continuando a visitarle, cerchiamo di mantenere vive le “fissazioni” di Marco Pannella, tra le quali quella delle carceri che era sempre in cima ai suoi pensieri, sentimenti e azioni”.