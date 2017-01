Un posto al sole Anticipazioni e Trame settimana del 2, 3, 4, 5 e 6 gennaio 2017. «Nunzio in prigione». Inizia una nuova settimana con le storie della saga napoletana di Palazzo Palladini, i cui abitanti, come rivelano le anticipazioni di Un posto al sole, attraversano situazioni molto dure. Chiara deve iniziare a fare i conti col fatto che potrebbe essere stato proprio Nunzio a sparare a suo padre. Questi, inanto, non pare propenso a dire alla polizia ciò che sa per alleggerire la posizione del ragazzo, attualmente in carcere, mentre Gianni Forino resta latitante.

«Una terribile accusa». Un posto al sole Anticipazioni da lunedì 2 gennaio a venerdì 6 gennaio 2017.

Anticipazioni di Un posto al sole ricche di colpi di scena sono quelle che vi stiamo presentando oggi, incentrate sulla trama delle puntate che Rai Tre trasmetterà come sempre alle 20:40. Gianni muove delle pesantissime accuse a Nunzio: dice che è stato lui a far partire il colpo di pistola che ha colpito Petrone! Silvia, intanto, cerca invano di dedicarsi a ciò che l’appassiona, mentre Katia arriva a Napoli per poter vedere Nunzio.

«Il sogno di Guido». Un posto al sole Anticipazioni e Trame settimana del 2, 3, 4, 5 e 6 gennaio 2017.

La notizia dell’accusa a Nunzio si diffonde in breve in tutta la città e arriva anche alle orecchie di Chiara. Intanto le anticipazioni di UPAS dicono che Marina torna da Sorrento a Palazzo Palladini. Qui apprende che Roberto, dopo un problema sul lavoro, è stato colto da un malore. Filippo è preoccupato per le precarie condizioni di salute del padre. Momenti di serenità ilare: Guido sogna di essere Vittorio… gli servirà a capire le esigenze del figlio? Anche Vittorio vive un’intera giornata nei panni del babbo. Forse questo inusitato scambio di ruoli e di esperienze aiuterà padre e figlio a capirsi e a venire a capo delle recenti tensioni che hanno minato il loro rapporto.