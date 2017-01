Antonella Clerici: il look di oggi a La prova del cuoco del 2 gennaio 2017, nero con paillettes

Antonella Clerici: look della prima puntata del 2017 de La prova del cuoco. Si apre oggi un nuovo anno di cucina e risate con la primissima puntata del 2017 de La prova del cuoco, la trasmissione di Rai 1 condotta dalla bellissima Antonella Clerici tutti i giorni alle 11.50. Cosa indosserà oggi Antonella? Quale sarà il suo look in occasione della prima puntata del 2017 de La prova del cuoco? A breve conosceremo il look di oggi a La prova del cuoco di lunedì 2 gennaio 2016.

Presto scopriremo quale look oggi ha scelto Antonella Clerici per la prima puntata del 2017 de La prova del cuoco. Nelle settimane festive stiamo vedendo Antonella con outfit sempre scintillanti in total black, in grigio, in bianco, impreziositi da tante paillettes e glitter che lei ama molto. L’hairlook di Antonella è sempre voluminoso. Per la conduttrice un taglio di capelli scalato con ciuffo che cade sugli occhi e mette in evidenza lo sguardo. Il make-up è delicato e predilige le labbra, sulle quali notiamo spesso il fucsia. Anche oggi Antonella sceglie un look chic in total black con un pullover nero e scollo a barca, impreziosito da grafismi e paillettes. Pantaloni culottes e scarpe col tacco in vernice per un’Antonella super anche nella prima puntata del 2017! “Siamo ancora vestiti scuri oggi da Capodanno e dall’ultimo dell’anno”.