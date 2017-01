La cartella esattoriale per via di alcuni vizi di forma e di sostanza da cui può essere invalidata può essere impugnata. L’agenzia Adnkronos riporta un pro memoria dal portale ‘La Legge Per Tutti’ su quali siano le possibilità di far ricorso. C’è però una premessa: a meno che l’atto non affetto da una gravissima forma di invalidità, per impugnare una cartella bisogna rispettare delle scadenze ben precise.

Cause di impugnazione: il vizio di contenuto e il vizio di forma.

Non è infatti possibile impugnare una cartella esattoriale in qualsiasi momento. Come abbiamo appena detto, esistono delle scadenze da rispettare. Queste dipendono dal fatto che la cartella si riferisca a violazioni del codice della strada, a contributi previdenziali Inps o Inail, a tasse o tributi statali o comunali. Fondamentale è individuare il tipo di vizio. Quando la tassa o la sanzione è davvero dovuta, se si sia già provveduto al pagamento o se l’importo calcolato è superiore a quello realmente dovuto, si dovrà ricorrere a un fiscalista o a un legale: è il caso del ‘vizio di merito‘. Si configura invece un ‘vizio di forma‘ nel caso in cui si voglia capire se l’Agenzia delle Entrate ha rispettato o meno – per richiedere tali pagamenti – le norme e la procedura che sono imposte dalla legge.

Cause di impugnazione: il difetto di notifica.

Un’altro dei vizi più frequenti nell’ambito delle cartelle esattoriali è il difetto di notifica, quando il postino non rispetta le formalità imposte dalla legge che devono precedere la consegna dell’atto. Quest’ultimo deve essere consegnato nelle mani del destinatario. In caso di sua assenza, deve essere consegnato nelle mani di un familiare convivente. Se manca anche questo, l’atto deve essere consegnato nelle mani del portiere. Il postino deve quindi rispettare un vero e proprio ordine gerarchico, dando conto dei tentativi effettuati secondo queste regole nella relata di notifica posta alla fine della cartella. Inoltre, se è vero che il difetto di notifica legittima l’impugnazione della cartella di pagamento, è vero anche che, opponendosi, non si fa che provare di avere conoscenza dell’atto. In altri termini, l’impugnazione sana ogni vizio di notifica. In questo caso, suggerisce ‘La Legge per tutti’, occorre fare finta di non aver ricevuto nulla.

Esecuzione e relata di notifica.

Infine, se l’Agente della riscossione dovesse procedere con un pignoramento, un’ipoteca o un fermo, non resta che opporsi all’esecuzione, contestando la nullità della notifica della cartella esattoriale. Da non trascurare è la relata di notifica, che deve essere apposta alla fine della cartella e mai sul frontespizio dell’atto. In quest’ultimo caso, la notifica sarebbe nulla. Questo perché la relata ha lo scopo di attestare quando e in che modo è stata effettuata la notifica. Se venisse collocata solo sulla prima pagina dell’atto, servirebbe al massimo a provare che è stata consegnata al destinatario solo quella pagina, ma non tutte le successive!