Caterina Balivo, il look a Detto Fatto di oggi, lunedì 2 gennaio 2016. Caterina Balivo torna oggi, 2 gennaio 2017, con la prima puntata del nuovo anno di Detto Fatto. Caterina anche in queste festività non ha mai smesso di farci compagnia con la sua trasmissione frizzante e graziosa, ed ogni giorno ha stupito con dei bellissimi outfit. Nei giorni scorsi, la conduttrice ha sfoggiato degli abiti dal sapore natalizio e degli abiti eleganti, ideali per prendere spunto per un outfit di Capodanno. Oggi Caterina Balivo torna a Detto Fatto con un grasiosissimo look: si tratta di un completo camicetta e shorts total black. La camicetta presenta delle velate trasparenze e dei graziosi bottoncini. Caterina indossa anche calze nere velate e tronchetti neri.

Caterina Balivo, i capelli a Detto Fatto di oggi, 2 gennaio 2017.

Caterina Balivo a Detto Fatto di oggi, lunedì 2 gennaio 2017, porta i suoi capelli sciolti con una leggera piega mossa. La conduttrice spesso predilige pieghe mosse per un effetto wavy, altre volte invece porta i capelli lisci o con raffinati raccolti.