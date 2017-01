CSI Scena del Crimine Anticipazioni e News di lunedì 2 gennaio 2017. «Ritorno alla grande del genere ‘crime’». Con un ritardo di ben due anni sulla tabella di marcia, ritorna sul piccolo schermo di Italia 1 l’ultima stagione della serie che, nel 2000, ha dato un nuovo slancio, e nuova vita, al genere “crime”. Grande è stato il successo di pubblico e di audience, e dalla serie si sono generati ben tre “spin off” per non parlare poi dei numerosi tentativi d’imitazione più o meno riusciti. Le anticipazioni e news di CSI Scena del crimine annunciano che – sebbene il leader della Polizia Scientifica di Las Vegas rimanga Russell (Ted Danson) – nel finale rivedremo anche Grissom.

«Il killer di Gig Harbor». Prima Tv 15ª stagione, episodio 1. Le anticipazioni di CSI Scena del Crimine raccontano che mentre Finlay (Elisabeth Shue) deve vedersela con una bomba che qualcuno ha piazzato nella sua automobile, Russell riceve una telefonata piuttosto inquietante. Si tratta di una ‘coda’ relativa a un caso affrontato a suo tempo insieme alla sua collega, quando entrambi lavoravano nell’analoga struttura presso la Polizia di Seattle.

Prima Tv 15ª stagione, episodi 2 e 3. Le anticipazioni di CSI Scena del Crimine rivelano che nell’episodio «Il riscatto» Russell e la sua squadra indagano su una rapina in un dispensario, messa a segno per rubare un quantitativo di marijuana, e finita in tragedia. Nel capitolo «Sangue infetto», invece, Sara e Greg – mentre indagano su una scena del crimine – fanno una scoperta allucinante: il luogo è contaminato da un virus letale! Frattanto Finlay continua le sue ricerche sui gemelli di Gig Harbor.