Detto Fatto, i tutorial di oggi, 2 gennaio 2017: moda. Caterina Balivo torna a Detto Fatto per la prima puntata di questo nuovo anno, il 2017. Anche oggi la conduttrice, con l’aiuto di validissimi tutor, propone delle rubriche molto interessanti. Caterina apre un collegamento telefonico con Gerry Scotti, che stasera presenterà la prima puntata del talent Il Collegio: per circa un mese 18 ragazzi dovranno vivere all’interno di un collegio tipico degli anni Sessanta, attenendosi alle regole ed ai metodi educativi di quegli anni. Gerry ci parla degli anni Sessanta e della scuola: ricorda che si dovevano imparare degli interi libri a memoria. Olivia Ghezzi, in tema con il talent in onda stasera, mostra due diversi outfit: il primo anni Sessanta, il secondo tipico degli anni Duemila.

Detto Fatto, i tutorial di oggi, 2 gennaio 2017: cucina ed i consigli dell’estetista.

A Detto Fatto torna Cristina Fogazzi con un tutorial in cui ci spiega quali sono i diversi tipi di pelle. Cristina ha con sé un macchinario che ci mostra la nostra pelle ingrandita: chi ha la pelle grassa presenta dei pori bianchi con all’interno del sebo giallo, mentre chi ha la pelle secca non presenta pori dilatati ed ha la pelle dall’aspetto più compatto. Fabio Potenzano torna a Detto Fatto con un tutorial di cucina, e ci insegna a preparare il bocciolo di pasta fresca: si tratta di una rosa di pasta fresca all’uovo ripieno di ricotta con bisque di gamberi e frutti di mare.