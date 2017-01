Grey’s Anatomy 13 Anticipazioni e trama puntata italiana 13×08 di lunedì 2 gennaio 2017. «The Room Where It Happens». Riprendiamo il titolo del nostro articolo per ribadire che l’episodio di Grey’s Anatomy in onda questa sera alle 21:05 su FoxLife, è assolutamente imperdibile, per il carico di emozioni pure e intense che trasmette. La puntata 13×08 dal titolo “The Room Where It Happens” suscita molte aspettative, e le anticipazioni di Grey’s Anatomy mostrano i protagonisti vivere dei momenti di estrema tensione.

«La sala dove tutto accade…» Grey’s Anatomy 13, episodio 13×08 anticipazioni e trama del 2 gennaio 2017.

Le anticipazioni di Grey’s Anatomy 13 rivelano infatti che – nel corso di una complicata operazione – il team in sala operatoria, composto da Meredith Grey, Richard Webber, Owen Hunt e Stephanie Edwards, sarà messo a dura prova. Ma non solo dai problemi del paziente. I ricordi del passato riemergono e mostreranno aspetti inesplorati a ciascuno dei presenti. E rivivremo un lutto che in molti non hanno ancora superato: la perdita di Derek Sheperd.

«La sorella di Owen». Grey’s Anatomy 13 anticipazioni e news dell’ottavo episodio.

Si tratta dunque di un episodio che i fan della coppia Meredith – Derek troveranno particolarmente commovente. Ma non è tutto. Le anticipazioni di Grey’s Anatomy 13 rivelano che anche la sorella di Owen Hunt, Megan, riappare in un breve cammeo fatto dei ricordi del fratello. Inoltre un ruolo chiave verrà svolto, nella puntata, da Richard Webber che, al solito, agirà come un saggio mentore. Ma forse emergerà qualcosa anche su di lui, e presto vedremo come. L’appuntamento è su FoxLife e – naturalmente – con le nostre anticipazioni & news!