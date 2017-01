Il Segreto Anticipazioni Febbraio 2017 e Puntate Spagnole. «Emilia ha una nuova fiamma?» Abbiamo visto, tra le nostre anticipazioni e – ovviamente – gli episodi de Il Segreto andati in onda in Italia a tutt’oggi, come nella vita di Emilia stia arrivando un altro uomo. Si tratta di César Cardenas (il cui interprete è già noto al pubblico per ‘Cuore Ribelle’), un gentiluomo che diventa molto amico della locandiera, e forse la sua nuova fiamma. Dopo che Alfonso è andato via di casa, Emilia si è ritrovata sola nel locale, e un gruppo di malviventi ne ha approfittato per molestarla.

«César Cardenas, un gentiluomo non privo di ardimento!» Il Segreto Anticipazioni Febbraio 2017 e Puntate Spagnole.

Ma proprio in quel momento arriva César Cardenas – un forestiero venuto a chiedere ospitalità alla locanda – che mette in fuga i malviventi. Da quel momento Emilia fa di tutto per manifestare la sua gratitudine l’uomo organizzando qualcosa di speciale per lui e le anticipazioni delle puntate spagnole de Il Segreto annunciano che tra loro nascerà una certa sintonia. Cardenas è in paese per affari e vi resterà per un po’ di tempo…

«Emilia fra nuovi amori e un possibile ritorno con Alfonso…» Il Segreto Anticipazioni Febbraio 2017 e Puntate Spagnole.

Le anticipazioni delle puntate spagnole de Il Segreto (El Secreto de Puente Viejo) rivelano che l’amicizia tra Emilia e César diventerà sempre più profonda e a quanto pare la storia d’amore sarà inevitabile. Quale sarà la reazione di Alfonso? Andrà – o tenterà di andare – alla riconquista della Ulloa (e – detto fra noi – ne vale la pena!) o nella mente dell’autrice Aurora Guerra entrambi andranno incontro a nuove storie? Certamente la coppia Castañeda – Ulloa è stata molto amata dal pubblico e un importante punto di riferimento per gli altri personaggi della soap. Se anche voi siete tra gli aficionados che sperano in un loro ritorno insieme – e volete sapere come andrà a finire – continuate a seguire le nostre anticipazioni delle puntate spagnole de Il Segreto!