Influenza 2017: le ultime news e aggiornamenti su picco e sintomi. Inizia il nuovo anno per tantissimi italiani con i sintomi dell’influenza stagionale. Secondo gli ultimi dati sarebbero molte le persone a letto con l’influenza con il cosiddetto Rotavirus. L’incubazione del virus è di due giorni mentre i sintomi restano la febbre, i disturbi gastrointestinali e una generale spossatezza.

Influenza 2017: le ultime news ad oggi 2 gennaio 2016.

Secondo gli esperti, al momento si tratterebbe soltanto di uno stato parainfluenzale mentre il picco dovrebbe esserci tra qualche settimana con l’incremento del freddo. Stare al caldo, riposo ed il pieno di vitamina C sono i consigli dei medici per superare l’influenza 2017 mentre sono ancora disponibili i vaccini, anche gratuiti. La scarsa informazione ha portato infatti molte persone a rifuggire dalle vaccinazioni, ma queste ultime restano il sistema migliore soprattutto per categorie più deboli quali bambini e anziani, il metodo migliore per difendersi dai virus.

“La vaccinazione è il mezzo più efficace e sicuro per prevenire l’influenza e ridurne le complicanze – ricorda il Ministero della Salute – Poiché i virus dell’influenza cambiano spesso, la vaccinazione va ripetuta ogni anno.

In inverno, però, circolano anche altri virus che provocano febbre e raffreddore, spesso scambiati per influenza. Contro questi virus il vaccino non è efficace, perché protegge solo da quelli influenzali. Sulla base dei ceppi virali circolanti e sull’andamento delle sindromi similinfluenzali (ILI) nel mondo, il Global Influenza Surveillance Network dell’OMS, in collaborazione con i National Influenza Centres (NIC) aggiorna ogni anno la composizione del vaccino antinfluenzale.

Per la stagione 2016-2017 la composizione vaccinale è la seguente: antigene analogo al ceppo A/California/7/2009 (H1N1)pdm09; antigene analogo al ceppo A/Hong Kong/4801/2014 (H3N2); antigene analogo al ceppo B/Brisbane/60/2008 (lineaggio B/Victoria). La vaccinaziomne antinfluenzale è offerta in modo gratuito alle persone che rientrano nelle categorie a rischio. Il vaccino antinfluenzale è comunque indicato per tutti i soggetti che desiderino evitare la malattia influenzale e che non abbiano specifiche controindicazioni, sentito il parere del proprio medico” riporta il sito del Ministero nella sezione dedicata all’Influenza.