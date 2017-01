La prova del cuoco di oggi lunedì 2 gennaio 2017. Appuntamento alle 11.50 oggi su Rai 1 con la La prova del cuoco e la primissima puntata del 2017 della trasmissione culinaria del mezzogiorno. Presto conosceremo gli ospiti e le ricette di oggi lunedì 2 gennaio 2017 de La prova del cuoco, insieme ad Antonella Clerici e alla sua allegrissima brigata.

La prova del cuoco, prima puntata dell’anno: ospiti ed anticipazioni di oggi 2 gennaio 2017.

Oggi la prima ricetta de La prova del cuoco è la ricetta sprint da realizzare in 10 minuti con l’antipasto di Capodanno realizzato con polenta, cotechino e lenticchie. Ad Anna Moroni è affidata la primissima ricetta di oggi de La prova del cuoco e del 2017: la zuppa imperiale, un primo piatto che ci aiuterà a capire anche come rinforzare il brodo quando è un po’ “sciocco” di sapore. Marco Bianchi prepara una deliziosa insalata di finocchi e arance. I sapori del Brasile sono protagonisti oggi a La prova del cuoco con Ricardo Takamitsu con la picanha brasiliana.

Per la squadra del pomodoro rosso oggi lunedì 2 gennaio 2017 a La prova del cuoco vediamo lo Strudel con Praga e pecorino e l’insalata di roastbeef all’arancia; i verdi cucinano crema di rape rosse con crostoni ed i cubotti di chianina con insalata di valeriana e batonette di pecorino con riduzione al vinsanto. A vincere oggi La gara dei cuochi è la squadra rossa, per un soffio.

La prova del cuoco: le scorse puntate.

Nella scorsa puntata de La prova del cuoco abbiamo assistito ad una sfida speciale del Campanile Italiano con i piatti di Thailandia. Insieme allo chef Gianfranco Pascucci le indicazioni fondamentali per preparare i piatti di pesce. Chi saranno gli ospiti di oggi a La prova del cuoco e quali altre ricette scopriremo per riproporle in queste feste che volgono alla fine? Nella puntata di oggi lunedì 2 gennaio 2017, la prima dell’anno de La prova del cuoco, scopriremo tante ricette e tanti consigli di cucina ma soprattutto ci terranno compagnia i simpatici ospiti di Antonella Clerici. Oggi a La prova del cuoco la consueta sfida: la gara dei cuochi. Vincerà il pomodoro rosso o il peperone verde?