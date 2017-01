Pensioni oggi 2 gennaio 2017, le novità. Le ultime news sulle pensioni ed in particolare sul regime opzione donna vengono rilasciate da Orietta Armiliato, amministratrice del nuovo gruppo Facebook Comitato Opzione Donna Social. Nel post di auguri per il nuovo anno la Armiliato racconta:”Carissime, questa sera si girerà un foglietto l’ultimo di dodici, ed avremo davanti a noi un anno nuovo, un anno tutto da reinventare. È tipicamente il momento dei bilanci ed anche noi vogliamo fare il nostro, non certo quello di questo nuovo gruppo che ha appena visto la luce ma, piuttosto, di come siamo arrivate a crearlo a volerlo per continuare a battere la strada del diritto che le donne vorrebbero veder loro riconosciuto ovvero il potersi pensionare anticipatamente. A sostegno di tutte le altre, si sono iscritte qui molte donne che con me e con altrettante hanno condiviso la lotta per il riconoscimento del diritto di accesso ad OpzioneDonna già a partire dall’anno 2014, un percorso che è stato contraddistinto da tanto lavoro, tante azioni significative a cominciare da una Class Action e tutte volte al voler ripristinare i termini di una legge che a causa di interpretazioni restrittive e circolari ostative, ne avevano limitato l’accesso. Una legge sperimentale che solo quest’anno con la Legge di Bilancio appena pubblicata si è compiuta rispettando il suo dettato così come era stato voluto dal legislatore fin dall’anno 2004″.

La Armiliato spiega i motivi della mancata proroga del regime. Si è trattato di una mancanza di fondi, anche se è indiscutibilmente il regime avrebbe comportato nel lungo termine per lo Stato un grosso risparmio di spesa:”Non c’è e non c’è stata la volontà di prendere in considerazione una proroga, le motivazioni sono note a tutte noi e, stanti anche i fondi stanziati per il capitolo previdenziale per il triennio 2017-2019, non c’era lo spazio economico sufficientemente capiente per poterne prorogare i termini. É vero ed è indiscutibile che nel lungo periodo Opzione Donna porterà significativi risparmi nelle casse dello Stato ma, affinché questo avvenga, è necessario un investimento importante; i conti sono presto fatti: solo per portare a compimento la Legge ovvero a comprendere tutte le lavoratrici che maturavano il diritto al 31.12.2015 la RdS e l’INPS hanno richiesto 2,5 miliardi in LdB 2016 ed un ulteriore aggiunta è stata necessaria per LdB 2017 a coprire l’onere derivante dal pensionamento di un numero totale di 40000 donne aventi diritto, per le quali tale diritto è e deve essere, data la natura della legge, cristallizzato”.

La Armiliato pensa dunque a soluzioni alternative per proseguire la battaglia sul fronte pensioni anticipate e tutela delle lavoratrici:”Dunque, alla luce di questi dati di fatto, si deve necessariamente pensare a soluzioni differenti e percorribili per poter fare in modo che le donne possano raggiungere la quiescenza un po’ di anni prima di quelli contemplati dalle leggi vigenti. Il nostro impegno quindi che assolveremo lavorando con le istituzioni e gli organismi preposti per l’anno che fra poco aprirà i battenti, sarà propio questo: lavorare PER…lavorare CON….e quindi auguriamo Buon Anno a Tutti, in particolare a tutti quelli che vorranno assumere questo impegno con noi e per noi. Da parte nostra ci impegneremo con trasparenza, serietà ed in armonia consapevoli che senza la volontà di lavorare insieme e senza questi presupposti la strada già di per se in salita, diventerebbe impossibile da percorrere. Un abbraccio e Buon 2017 a Tutti”.

Riforma pensioni, le ultime di Ivan Pedretti.

Le ultime news sul fronte riforma pensioni vengono fornite da Ivan Pedretti, segretario generale dello Spi-Cgil, che spiega alcuni interventi richiesti al ministro del lavoro Poletti per evitare che da febbraio tutte le pensioni perdano lo 0,1%, e lo fa in un articolo sull’Huffington Post. Dichiara Pedretti:”Da mesi stiamo ricordando al Ministro Poletti che serve un intervento del governo per evitare che a partire dal prossimo febbraio le pensioni possano perdere di valore. Le nostre sollecitazioni però sono valse a poco e aldilà degli impegni presi a voce con noi nel decreto Milleproroghe non c’è traccia di alcuna misura per scongiurare questo scenario. Il meccanismo è complicato e provo a spiegarlo in modo semplice. Già dallo scorso anno i pensionati italiani avrebbero dovuto restituire allo Stato lo 0,1%, ovvero la differenza tra l’inflazione programmata e quella definitiva con cui è stata calcolata la rivalutazione annuale degli assegni nel 2015. Allora si concordò con il ministro Poletti di congelare questa restituzione rimandandola a quando l’economia fosse finalmente in ripresa, con l’obiettivo di non penalizzare ulteriormente chi è in pensione.

Aggiunge Pedretti:”Per il secondo anno consecutivo però l’inflazione è allo 0,0%. Questo significa che per i pensionati non ci sarà alcun aumento e che senza un intervento governativo dovranno restituire quello 0,1% di differenza”. Di conseguenza “questo meccanismo penalizzerà tutte le pensioni ma avrà quindi un effetto maggiore su quelle più basse, dove qualche euro in più o in meno al mese fanno la differenza. Basterebbe poco per evitare di mettere ancora una volta le mani nella tasche dei pensionati italiani.

Pensioni e previdenza, le news del Conapo.

Sul fronte pensioni e previdenza, anche i Vigili del Fuoco chiedono ancora una volta un intervento del Governo per non essere trattati più come “un corpo di serie B” per quel che riguarda stipendi e pensioni. Già in passato il Conapo aveva denunciato una situazione di disparità di trattamento rispetto agli altri copri dello Stato e dopo la visita nelle zone terremotate del ministro dell’Interno, Marco Minniti, Il Segretario generale Antonio Brizzi ha dichiarato: “Plauso al ministro dell’Interno Minniti che ha visitato le zone terremotate indossando la giacca dei vigili del fuoco quale forte simbolo dello Stato. Ci auguriamo che, dopo aver ascoltato anche i nostri uomini, si faccia portavoce verso il governo anche per le necessità Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei suoi appartenenti, finora trattati come un corpo di serie B in quanto a retribuzioni e pensioni”. Il sindacalista ha anche ricordato che dal 1° gennaio il corpo dovrà assorbire le competenze del soppresso Corpo forestale e avrà quindi ulteriori compiti da svolgere.

Pensioni, precoci e quota 41, le ultime news.

Sul fronte riforma pensioni, la legge di stabilità ha recato con sè alcune novità per i lavoratori precoci, i quali continuano, però. la loro battaglia per l’approvazione di quota 41 per tutti. In particolare il gruppo Facebook Lavoratori precoci uniti a tutela dei propri diritti continua la propria battaglia in tal senso, Moreno Barbuti, uno dei membri, fa sentire la sua voce alla vigilia del nuovo anno: “Vedo con piacere che alcuni iscritti al nostro gruppo (compresi noi admin) continuano ad inviare email a politici, sindacati, quotidiani, trasmissioni televisive e ad altri titolati in merito alla modifica della riforma pensioni. Bravissimi, non dimentichiamo di continuare con questa nostra opera che è stata il nostro trampolino di lancio per farci conoscere. Se oggi si parla di noi, se si comincia a sentire la parola “PRECOCI” e “QUOTA 41” in diverse sedi mediatiche, lo dobbiamo in primis a questa opera di esternazione e divulgazione delle nostre considerazioni, che hanno raggiunto le sedi più opportune e piano piano ci hanno condotto a presenziare in tv, a comparire su qualche quotidiano, ad essere ascoltati di persona da politici e Onorevoli, nonché a scendere in piazza per contestare la riforma Fornero. Quindi, mentre grazie a tanti nostri iscritti che stanno fondando i comitati, ci si organizza per porre in atto altre azioni determinanti ed oggettive sul campo di battaglia cui tutti siamo invitati a partecipare, non demordiamo proprio ora e proseguiamo anche con le nostre email!!! Scriviamo, scriviamo, scriviamo, devono capire che siamo tanti, un esercito!!”

Pensioni, il gruppo facebook Lavoratori precoci uniti a tutela dei propri diritti lotta ancora per la Quota 41!

Anche Luciano Fortini sulla pagina del gruppo pubblico dei precoci sottolinea:”E bene il 2016 se ne sta andando..se proviamo a dare un giudizio su come sia stato questo anno,dovremmo partire dal gennaio scorso e provare a ricordare chi eravamo un anno fa e chi siamo oggi..con tutte le conquiste “forse poche “ma raggiunte grazie alla forza e determinazione che noi tutti abbiamo dedicato alla nostra giusta causa. Certo noi tutti avremmo voluto ottenere molto di più e per molti può essere sembrata una sconfitta…ma la nostra battaglia non si chiuderà certo con il 2016 ..Non ci arrenderemo.Con questo poco ma comunque ottenuto fino ad ora,il nostro obbiettivo è e deve restare 41 per tutti e finché non lo si sarà ottenuto non molleremo la nostra battaglia“.