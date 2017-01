Saldi 2017: data di inizio e ultimi aggiornamenti ad oggi 2 gennaio 2017. I saldi invernali sono già partiti oggi 2 gennaio 2017 in Sicilia mentre nel resto delle città italiane le svendite di fine stagione inizieranno il 5 gennaio. Da oggi lunedì 2 gennaio i siciliani potranno dunque effettuare i loro acquisti sulla merce invernale con una percentuale di sconto fino alla data finale dei saldi il 15 marzo 2017.

Saldi d’inverno 2017: al via in Sicilia. Nelle altre regioni al via il 5 gennaio.

In tutte le altre regioni italiane i saldi inizieranno il prossimo 5 gennaio. A cambiare invece saranno le date di chiusura dei saldi. In Abruzzo i saldi invernali termineranno il 5 marzo 2017, in Basilicata il 1° marzo 2017, in Calabria il 28 febbraio 2017, in Campania il 2 aprile 2017, in Emilia Romagna il 5 marzo 2017, in Friuli Venezia Giulia il 31 marzo 2017, nel Lazio il 15 febbraio 2017, in Liguria il 18 febbraio 2017, in Lombardia il 5 marzo 2017, nelle Marche il 1° marzo 2017, in Molise il 5 marzo 2017, in Piemonte il 28 febbraio 2017, in Puglia il 28 febbraio 2017, in Sardegna il 5 marzo 2017, in Sicilia il 15 marzo 2017, in Toscana il 5 marzo 2017, in Umbria il 5 marzo 2017, in Valle D’Aosta il 31 marzo 2017, in Veneto il 28 febbraio 2017, in Provincia di Trento il 5 marzo 2017, in Provincia di Bolzano il 18 febbraio 2017.