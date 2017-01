Tagli capelli Inverno 2017: colorazioni, styling, tagli capelli delle dive!

Tagli capelli Inverno 2017, tendenze delle stars. Bellissimi tagli di capelli impazzano tra le dive dello spettacolo per il nuovo anno appena cominciato. Alcune decidono di osare, di cambiare look e di rivoluzionare la propria immagine, mentre altre optano per tagli di capelli tradizionali, femminili, con colorazioni calde, appropriate per la stagione invernale. Questo è il caso della bellissima attrice Jessica Alba, che sceglie tagli di capelli medio lunghi per l’inverno 2017, dopo aver portato per lungo tempo i tagli bob, sia nella versione caschetto corto, sia in quella bob e lob. Adesso la Alba punta su capelli lunghi, colore castano scuro, con styling mosso, con frisè, onde, oppure liscio, o raccolto con chigon molto morbidi.

Jessica Alba oltre a lavorare a Hollywood ha una propria azienda di prodotti naturali per la cura della persona, la Honest Company. “Mi ha dato uno scopo. Penso che sia il mio modo di contribuire nella società e anche una maniera per mostrare alle ragazze che possono raggiungere i propri sogni. Non devi essere per forza un tipo stereotipato per avere successo. Puoi essere una donna di colore come me e interpretare dei ruoli forti. Penso che il mio scopo sia quello di dare alle persone la possibilità di acquistare dei prodotti salutari per vivere delle vite in salute”, ha spiegato Jessica.

Tagli capelli lunghi, scalati, frange e colorazioni: il look esplosivo di Pamela Anderson.

Tagli di capelli lunghi e look esplosivo per la splendida Pamela Anderson, la cui bellezza e fascino sembrano rimane immuni al passare del tempo. La Anderson sfoggia un taglio di capelli lungo, con scalture sulla lunghezza, frangia portata spesso aperta, e styling molto voluminoso, con effetto mosso. In fatto di acconciature capelli la Anderson sfoggia spesso raccolti con fili in movimento, per un look molto femminile e raffinato.

Secondo le ultime news gossip, Pamela Anderson vorrebbe lasciare gli Stati Uniti e trasferirsi in Europa. L’ex diva della serie tv “Baywatch” ha più amici in Gran Bretagna e in Francia che in California, dove vive al momento, e quindi sta pensando di trasferirsi.”Sto cercando un appartamento in affitto a Londra o a Parigi. Ho più amici lì che a Los Angeles. Mi piacerebbe andare a vivere da qualche parte in Europa”. Ha raccontato al magazine HELLO! di avere in mente nuove idee:”Sono ad un punto di svolta. Ho grandi sogni. Ci sono tanti posti da vedere. Non sono mai stata in Africa e mi piacerebbe aiutare gli elefanti e i rinoceronti, quindi mi ci vedrei a vivere in quel continente”.