Tagli capelli medio lunghi 2017: novità capelli, tutte le ultimissime tendenze per il nuovo anno

Tagli capelli medio lunghi 2017, le novità e le tendenze del nuovo anno. Il 2017 ha ufficialmente preso il via e cambiare il nostro look potrebbe essere un ottimo modo per inaugurare il nuovo anno. I tagli di capelli proposti in questo 2017 sono molteplici e a seconda della lunghezza dei nostri capelli possiamo orientarci verso un taglio di capelli piuttosto che un altro. Ovviamente i fattori da tenere in considerazione sono tantissimi, a partire dalla forma del nostro viso e della nostra struttura fisica. I tagli capelli medio lunghi di questo 2017 sono adatti ad ogni donna, a seconda delle varie versioni in cui vengono proposti. Il blunt cut è uno dei tagli di capelli più in voga in questo 2017 ed è molto più semplicemente il classico taglio pari sopra il seno, perfetto da portare liscio, ma anche leggermente ondulato. E’ sicuramente adatto anche alle donne da una fisicità importante in quanto la linea netta si trova sotto il mento, espediente che serve per controbilanciare i volumi. Per tutte le donne che hanno invece deciso di mantenere il loro taglio di capelli più lungo, vediamo quali sono le ultime tendenze tagli di questo 2017…

Tagli capelli medio lunghi 2017: le ultime tendenze, novità capelli lunghi, il messy style proposto dal look boho.

I tagli di capelli lunghi di questo 2017 ricalcano a pieno la tendenza boho, proposta nelle collezioni moda primavera estate 2017. Una delle più grandi novità per quanto riguarda i capelli è il look messy, ovvero mosso, disordinato, quasi spettinato. I tagli di capelli proposti nel 2017 riproducono al meglio questo effetto, attraverso tagli sfilati, con grandi scalature. La piega non è più liscia effetto salice piangente, ma quasi un effetto asciugato al vento dopo una giornata in spiaggia. Anche gli accessori sono di grandissima tendenza e sono una vera novità in questo 2017: nastri, fermagli ed elastici preziosi e vistosi. La frangia viene sfoggiata come un vero e proprio accessorio ed alla forma di ogni viso si adatta un tipo frangia diversa, a seconda delle varie morfologie. Giocare con la riga può essere un ottimo modo per cambiare per un giorno, nel caso in cui non si abbia il coraggio di darci un taglio.