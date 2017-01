Tagli di capelli 2017: tagli di capelli, styling e look per le donne che hanno 40 anni

Tagli di capelli 2017: il look e i tagli di capelli perfetti per chi ha 40 anni. Si dice che a 40 anni una donna riscopra una nuova giovinezza, acquisisce una nuova consapevolezza di se stessa, l’inizio quasi di una seconda vita. Un cambio così radicale del proprio io viene spesso abbinato con una cambio di look e come ben è noto il cambiamento inizia dai capelli. L’idea comune è che dopo i 40 i capelli vadano accorciati. Non necessariamente deve essere così. Se si hanno capelli forti e sani si può scegliere un taglio adatto anche alla vostra personalità.

Tagli capelli 2017: il ritorno del carré

Il carré fungerà da protagonista. Ci sono donne che ne hanno fatto la propria firma, prima tra tutte Anne Wintour, la favolosa direttrice di Vogue Usa, che compie tra poco 67 anni. Come lei potete optare per un taglio deciso e pettinatissimo, evitando però colori troppo scuri, che a un volto non più giovanissimo, difficilmente donano. Si può optare anche per un caschetto spettinato, come Cameron Diaz, con frangia o ciuffo di lato. Un caschetto corto , sfilato e con frangia di lato è quello a cui ci ha ormai abituato anche Victoria Beckam. Katie Holmes si è fatta ricrescere i capelli, ma capelli lisci e ciuffo di lato o caschetto mosso e frangia le davano decisamente carattere.