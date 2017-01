tagli di capelli 2017: voglia di cambiamento? tagli corti lisci e ricchi di volume super trendy

Tagli di capelli 2017: i pixie haircut. La voglia di cambiamento aleggia nell’aria e il tutto si sa comincia dalle chiome. Lunghi, medi e super cortissimi che siano, i capelli sono i capostipiti del cambiamento di ogni donna. Tanti sono i tagli, le acconciature, le ultime proposte di styling più in voga per dare il benvenuto all’arrivo del nuovo anno. Vediamo ora tagli indicati per chi vuole effettuare un taglio drastico ma mantenendo sempre una inconfondibile femminilità. I pixar corti vanno per la maggiore, che sia lisci o adornati da onde per un incredibile volume, saranno il taglio di capelli corti protagonista del prossimo 2017. Preferiti anche per la loro straordinaria semplicità di stile e di mantenimento. I pixie haircut sono infatti sistemabili, giorno dopo giorno, in pochissimi minuti. E considerando che una delle tendenze moderne è quella di preferire un effetto messy e sbarazzino, il risultato non potrà che essere la possibilità di poter sfoggiare un efficacissimo stile di capelli in pochissimi istanti, tutte le mattine.

Tagli di capelli 2017: l’undercut pixie.

Una delle principali tendenze dell’inverno 2017 è l’undercut pixie. Si tratta di uno stile di capelli estremamente soddisfacente, che gioca sul contrasto tra la rasatura e il capello corto. Un taglio sicuramente di grande personalità, che avrete l’opportunità di arrangiare con i capelli lisci o, ancora meglio, con i capelli corti. Potete altresì giocare con un contrasto non solo di volumi, quanto anche di colori, dedicando alla parte rasata un tono differente rispetto al resto della chioma.

Tagli di capelli 2017: il via al volume.

I capelli corti e mossi sono sicuramente uno dei top trend dei prossimi mesi. Lisci si ma non solo, con i capelli mossi si potranno ottenere risultati migliori. Probabilmente il merito è dell’effetto messy . Avere i capelli ricci o un pò mossi vi permetterà di giocare con ciocche e ciuffi in modo più naturale, ricreando il risultato sbarazzino per un look davvero invidiabile.

Tagli di capelli 2017: il bowl cut.

Uno degli stili di capelli corti che negli ultimi mesi è stato “riscoperto” con maggiore piacere è il bowl cut, o taglio a scodella. Rispolverato dagli scorsi decenni, dopo un lungo abbandono da parte di molti hairstylist, si tratta di un taglio che potrebbe donarvi un nuovo aspetto più giovanile e chic. Se poi abbinate al bowl cut la possibilità di ravvivare anche il vostro colore, il risultato più rivoluzionario sarà facilmente raggiunto.