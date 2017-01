Tagli di capelli medi, lob con ciuffo 2017: i più glamour del momento

Tagli di capelli medi, lob taglio del 2017: i più glamour. Il lob è ancora il taglio di capelli del momento. Non cede infatti il fascino dei tagli di capelli medio lunghi che anche in questo inverno 2017 spopoleranno. Anche nelle recenti apparizioni delle star hollywoodiane abbiamo visto questo bellissimo taglio di capelli apparire sui red carpet nelle sue versioni bon ton, liscissimo ma con ciuffo laterale. Bellissimo quello sfoggiato da Emma Stone ai Critics Choise Awards 2016.

Moda e tagli capelli 2016-2017: il lob liscio con ciuffo.

Un taglio di capelli modaiolo e chic il lob medio con ciuffo medio lungo, che mette in risalto anche lo sguardo. Spettacolare l’attrice Emma Stone, con il suo taglio di capelli creato dall’hairstylist Mara Roszak. Un modo glamour per portarlo è con la riga al lato ed un pizzico di volume per un risultato estremamente chic. I tagli di capelli medio lunghi in tutte le loro versioni saranno tra i protagonisti della moda capelli del 2017, quindi nessuna paura di tagliare i capelli e portarli più corti del solito.