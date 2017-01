Terremoto nel Centro Italia: avvertita a Perugia scossa di magnitudo 4.1

Terremoto nel Centro Italia: avvertita scossa nella notte a Perugia di magnitudo 4.1. Ancora scosse di terremoto interessano le zone del Centro Italia già colpite dal sisma di ottobre e di agosto. Nel perugino sono state avvertite questa notte delle scosse di terremoto, di cui una di magnitudo 4.1 a Spoleto.

Terremoto nel Centro Italia: gli ultimi aggiornamenti.

Una scossa di magnitudo 4.1 è stata registrata dall’Ingv intorno alle 3:36 di stanotte con epicentro a nord di Spoleto, ad una profondità di 8 chilometri. Il sisma è stato avvertito bene nelle zone di Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi, Spoleto e Trevi. Sono continuate anche in mattinata scosse di terremoto nel Centro Italia con magnitudo intorno al 2. “Dal 31 dicembre e fino al 29 gennaio 2017, con la nuova raccolta fondi per il progetto “Ricominciamo dalle scuole” è stato reso nuovamente attivo il numero solidale che in questi mesi ha visto grandi manifestazioni di generosità da parte di tutti gli italiani.

L’iniziativa, promossa da Rai in accordo con il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione e con la collaborazione del Dipartimento della Protezione Civile, è destinata alla ricostruzione e alla messa in sicurezza degli edifici scolastici delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo. Tutti i fondi raccolti, senza alcun ricarico, confluiranno nella contabilità speciale del Commissario straordinario alla ricostruzione e saranno gestite secondo le modalità previste dal Protocollo d’intesa, attraverso la vigilanza da parte del Comitato dei Garanti che verrà appositamente costituito” si legge in una nota della Protezione Civile italiana.