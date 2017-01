Uomini e Donne Anticipazioni News e Gossip dal Trono Over. Gennaio 2017. «Elisabetta: Basta con gli uomini Peter Pan!». Le anticipazioni di U&D mostrano ora l’arrivo di Elisabetta C e Marina per conoscere Antonio, di cui tutte le amiche di Gemma chiedono notizie(!). La prima è di Verona, si occupa di giornalismo vinicolo, ama viaggiare, cerca un compagno affidabile, stanca com’è di uomini Peter Pan. Sogna una vita come quella dei suoi genitori.

«Marina: omaggio al futurismo…» Uomini e Donne Anticipazioni News e Gossip dal Trono Over gennaio 2017.

Marina è una consulente legale di Treviso, come lui ama l’opera e il suo cane si chiama Idrovolante, un omaggio al futurismo, lui congeda Elisabetta e trattiene Marina. E viene anche il momento di un nuovo battibecco di Tina. Questa volta non con Gemma, ma con una signora del pubblico che difende la Galgani. Frattanto Chiara è al centro -davanti a Guglielmo e Giampiero – il primo si interroga sulle sue sensazioni, lei dice di trovarsi bene con lui e vuole continuare la conoscenza. Decide di salutare Giampiero, anche per la distanza. L’uomo è dispiaciuto perché sperava in un diverso esito, specie dopo una storia lunga ben ventidue anni!