Al Bano e Romina Carrisi, le ultime news gossip ad oggi 3 gennaio 2017

Al Bano Carrisi, Natale in famiglia dopo l’intervento al cuore. Al Bano Carrisi, reduce dall’intervento al cuore cui è stato sottoposto quasi un mese fa, sta recuperando le forze. Il cantante ebbe un malore lo scorso 9 dicembre e, giunto al pronto soccorso, gli hanno diagnosticato ben due infarti: l’intervento al cuore si è reso necessario. Al Bano non ha mai perso il buon umore ed ha subito pensato a nuovi impegni lavorativi: un tour con Romina e la partecipazione al prossimo Festival di Sanremo. Il cantante, intanto, è convalescente, ed ha trascorso in maniera serena e tranquilla il Santo Natale in famiglia, a Cellino San Marco, in compagnia della mamma, di Loredana Lecciso e dei figli Yasmine e Al Bano Jr. Loredana Lecciso, dal giorno del malore, non ha mai lasciato il suo Al Bano, gli è stato sempre vicino e lo ha riempito d’attenzioni e di affetto.

Romina Carrisi, Michael Bolton il nuovo fidanzato?

Il gossip, intanto, si sta concentrando sulla figlia di Al Bano: Romina Carrisi. La ragazza vive negli Stati Uniti da sette anni, e nei giorni scorsi sulla sua pagina Instagram ha pubblicato uno scatto con il cantante Michael Bolton. Romina, come didascalia alla foto, ha scritto: “Merry Christmas from Mr. MB yours truly. Buon Natale da MB e la vostra adorata”. Che Michael sia il suo nuovo fidanzato?