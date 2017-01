Amici 2016-2017 Ed. 16, prosegue la vita degli allievi nella scuola. Le lezioni all’interno della scuola di Amici 2016-2017 Ed. 16 sono ufficialmente riprese ieri e gli allievi si stanno confrontando con prove sempre più grandi in vista del prossimo speciale del sabato, il quale, secondo le ultime anticipazioni, dovrebbe andare in onda sabato 7 gennaio 2017, come sempre su Canale 5 con la conduzione di Maria De Filippi. La puntata è già stata registrata e sono quindi trapelate moltissime anticipazioni su quanto andremo a vedere nel prossimo speciale di Amici 2016-2017 Ed. 16. Nel day time andato in onda oggi martedì 3 gennaio 2017 il ballerino Cosimo ha avuto un lungo confronto con la maestra Titova, la quale lo ha spronato a dare davvero il massimo, parlando con lei di qualsiasi cosa lo turbi.

Amici 2016-2017 Ed. 16: le lezioni dei ragazzi in vista dello speciale di sabato.

Giornata di lunghi confronti ad Amici 2016-2017 Ed. 16 anche per Shady, la quale durante una lezione con il professor Carlo Di Francesco ha avuto un crollo emotivo, dopo una lunga chiacchierata con il professore di canto. Tutti i ragazzi sono poi stati radunati nella sala relax per una lezione con il professor Alex Braga, il quale ha tenuto loro una lezione sull’arte e sulla provocazione, da lui ritenuta un grandissimo modo per fare arte. Vittoria e Federica hanno infine parlato del loro percorso all’interno della scuola di Amici 2016-2017 Ed. 16, ritenendola un’esperienza tanto faticosa quanto costruttiva.