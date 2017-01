Amnistia e indulto, Carceri e Detenuti: le ultime news ad oggi 3 gennaio 2017. Si aprono le porte del 2017. Scopriamo quali sono le ultime news sul fronte Carceri e Detenuti, in attesa di conoscere le nuove calendarizzazioni dei ddl Amnistia e indulto in commissione Giustizia in Senato. Nel carcere di S. Giorgio a Lucca un detenuto è stato salvato da un tentativo di suicidio.

Carceri e detenuti ultime news ad oggi: carceri del Centro-Italia.

Secondo le ultime news su Amnistia e indulto, Carceri e Detenuti ad oggi 3 gennaio riportate da loschermo.it un detenuto ha cercato di togliersi la vita impiccandosi con una corda nel carcere di Lucca. L’uomo è stato salvato dagli agenti della Polizia Penitenziaria e portato subito in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale San Luca. A Viterbo invece, secondo quanto riportato da tusciaweb, la Uil-Pa avrebbe chiesto interventi urgenti al Dap dopo gli accadimenti di Mammagialla e l’incendio notturno di materassi con intossicazioni a danno del personale di Polizia Penitenziaria insieme ad un tentativo di suicidio.

“Gli stessi – riporta tusciaweb – sono chiamati ad adempiere in interventi continui per fatti simili ormai da qualche mese che praticamente viene reso a loro rischio e pericolo non avendo mezzi adeguati non forniti dalla Direzione che invece dovrebbe adempiere.

Inoltre tra i 590 ristretti a Mammagialla quasi la metà sono di nazionalità straniera con molti di loro favorevoli alle iniziative dell’Isis e non sono quindi praticamente pronti a provocare qualsiasi iniziativa pur dimettere a rischio la totale incolumità del personale presente nei tre turni. Per questi motivi nei giorni scorsi la Uil unitamente ad altre organizzazioni sindacali aveva aderito al sit-in messo in atto dinanzi al carcere per denunciare questa condizione operativa che probabilmente sarà oggetto di discussione nei prossimi giorni al Provveditorato regionale Lazio Abruzzo e Molise a Roma”. Queste le ultime news su Amnistia e indulto, Carceri e Detenuti .