Ci ritroviamo con le anticipazioni de Il Segreto – la soap opera spagnola di Mediaset – in onda sulla sua rete ammiraglia con tre puntate inedite in Italia. Quella che sta trasmettendo Canale 5 quasi ogni pomeriggio (e dall’8 gennaio anche la sera!) è la settima stagione della saga di Puente Viejo scritta da Aurora Guerra. Il pubblico italiano segue le nuove le nuove storie con lo stesso interesse con cui ha iniziato ad appassionarsi, or son quasi sei anni, alle vicende di Pepa Balmes (Megan Montaner) e ai suoi amici e antagonisti del piccolo borgo iberico. Cosa ci riservano i prossimi episodi? Vediamo insieme le anticipazioni delle puntate de Il Segreto del 3, 4 e 5 gennaio 2017.

«Sol e Lucas contro Eliseo». Il Segreto Anticipazioni e trame di martedì 3, mercoledì 4 e giovedì 5 gennaio 2017.

Le anticipazioni de Il Segreto del 3, 4 e 5 gennaio 2017, mostrano Sol e Lucas, determinati a fermare Eliseo per ritornare a stare insieme. Dopo le recenti angherie e gli intrighi di Eliseo verso sua moglie e la famiglia Santacruz, la situazione è diventata incontrollabile. Severo ha detto a Sol, che se non riescono a fermare Eliseo dovranno lasciare insieme Puente Viejo. Questa sorta di aut aut fa scattare nella giovane l’intento di scacciare il suo sfruttatore e marito, per poter continuare ad amare il suo Lucas alla luce del sole. Ma si tratta di un’ardua sfida.

«Bosco e Berta ‘monitorati’ da Francisca». Il Segreto Anticipazioni e trame di martedì 3, mercoledì 4 e giovedì 5 gennaio 2017.

Le anticipazioni de Il Segreto continuano, e ci dicono di Francisca, Bosco e Berta. La Montenegro si avvede che la ragazza è potenzialmente molto più pericolosa di quanto sembri e tenta di allontanarla dall’adorato nipote. Prima fa in modo che i due non restino mai da soli, poi ordina a Mauricio di seguirli e di spiare i loro incontri di nascosto, ascoltando attentamente quello che si dicono. Questo però non è ancora nulla rispetto a quanto l’oscura signora della Villa farà per staccare l’uno dall’altro i due giovani, abituata com’è a non fermarsi davanti a nulla.