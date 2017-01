Tempesta d’Amore le anticipazioni e tutte le trame di martedì 3, mercoledì 4 e giovedì 5 gennaio 2017. «Nils, un trainer un po’ troppo ‘personal’ per Pia…» Nelle anticipazioni di Tempesta d’Amore (Sturm der Liebe) vediamo come la sintonia e la complicità tra Pia e Nils cresce a vista d’occhio, al punto che Charlotte incomincia ad ingelosirsi. Un’imminente matrimonio al Fürstenhof spinge Pia e Nils a preparare una danza stile “dirty dancing” per far cosa gradita agli sposi.

«Un ‘dirty dancing’ che innervosisce Charlotte». Tempesta d’Amore le anticipazioni e trame del 3, 4 e 5 gennaio 2017.

Le anticipazioni di Tempesta d’Amore ci mostrano che, per studiare questo ballo, Nils e Pia trascorrono molto tempo insieme. Charlotte se ne accorge e si innervosisce. Nils cerca di minimizzare il tutto spiegando alla sua amata che per lui non è nient’altro che lavoro. Né, d’altra parte, Pia ha manifestato interesse nei suoi confronti, nel qual caso avrebbe evitato qualunque possibile equivoco mettendo subito fine alle prove del ballo.. Eppure Charlotte continua a sospettare, convinta com’è che la ragazza ci stia provando con il bel personal trainer. Il fatto poi che lui sia già impegnato sentimentalmente non è altro che uno stimolo in più per le attitudini seduttive di Pia.

«Un ‘salvataggio’ interessato…». Tempesta d’Amore le anticipazioni e trame del 3, 4 e 5 gennaio 2017.

Frattanto, dopo aver parlato con Desirée, Clara viene a sapere che Lucien non ha più alcuna intenzione di partire per il Brasile. Questo per via di un furto che ha subito. Al giovane avventuriero è stata sottratta la Croce di Hartmann – che a sua volta lui aveva trafugato – quindi il suo viaggio non ha più senso. Questo fa capire a Clara quanto fosse in malafede Lucien, che voleva soltanto usarla come una sorta di corriere per la refurtiva. Ma Desirée non ha rubato il gioiello per salvare Clara. Le interessa solo mettere le mani sull’immensa ricchezza rappresentata dal cimelio…