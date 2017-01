Antonella Clerici: il look della conduttrice de La prova del cuoco oggi 3 gennaio 2017. Un look anche oggi glitterato e festivo per la conduttrice de La prova del cuoco Antonella Clerici che ci ospita su Rai 1 a partire dalle 11.50 con tante ricette ed ospiti. Scopriamo nel dettaglio il beauty look della bionda Antonella oggi a La prova del cuoco.

Antonella Clerici: il look in puntata oggi martedì 3 gennaio 2017.

Cardigan a fantasia a quadroni violetto con glitter, pantaloni aderenti neri, sottogiacca fanno parte del look scelto da Antonella Clerici nella puntata di oggi 3 gennaio 2017. Il beauty look di Antonella Clerici oggi ne La prova del cuoco è un raccolto, con frangia morbida e coda bassa, rossetto rosa acceso e ombretto luminoso. Nella puntata di oggi 3 gennaio 2017 tante ricette di recupero dei cibi delle feste, dal cavolfiore al cotechino con i numerosi ospiti della trasmissione: Daniele Reponi, Roberto Valbuzzi, Ambra Romani e Anna Serpe sono i simpatici protagonisti della puntata di oggi, martedì 3 gennaio 2017, de La prova del cuoco, il programma tv leader del mezzogiorno italiano.