Befana 2017, eventi a Firenze. Una mattinata al Museo degli Innocenti, riaperto al pubblico dopo lunghi restauri, un pomeriggio al Museo Marino Marini per ammirare la Cappella Rucellai, un itinerario per riscoprire una delle chiese più antiche della città e tre iniziative fuori porta: sono queste alcune tra le proposte per iniziare il 2017 di Enjoy Firenze, il cartellone di percorsi guidati alla scoperta dei tesori artistici e architettonici di Firenze e della Toscana, a cura di Cooperativa Archeologia. 16 gli appuntamenti previsti per il mese, che saranno inaugurati giovedì 5 gennaio alle ore 16.00 da una visita a Palazzo Medici Riccardi con la sua Cappella dei Magi, dipinta da Benozzo Gozzoli con i ritratti dei membri della famiglia Medici. Un’occasione imperdibile alla vigila della rievocazione storica della Cavalcata dei Magi, organizzata tutti gli anni il 6 gennaio per celebrare il giorno dell’Epifania.

Befana 2017, eventi a Firenze: cappella Rucellai e Complesso di San Lorenzo.

Tra le proposte speciali del mese, una mattinata tra le sale del primo brefotrofio (istituto dove si allevano i neonati illegittimi o abbandonati) specializzato d’Europa, oltre che una delle prime architetture rinascimentali su progetto iniziale di Brunelleschi: il Museo degli Innocenti. Tutto il percorso si sviluppa attorno al tema dell’accoglienza e racconta l’essenza dell’Istituto nei suoi sei secoli di attività, cercando di integrare il patrimonio documentario e di archivio con quello storico artistico, in un nuovo racconto che crea un filo conduttore continuo con la storia di questa istituzione che tanta importanza ha sempre avuto per la città (15 gennaio). In programma anche un pomeriggio al Museo Marino Marini, che racchiude una meraviglia quasi segreta fra le tante che abitano Firenze: la Cappella Rucellai con il Sacello del Santo Sepolcro, gioiello dell’architettura di Leon Battista Alberti, “opera delle migliori che facesse questo architetto” secondo le parole di Giorgio Vasari (22 gennaio). Inoltre, per chi ama riscoprire i grandi classici è stata pensata una visita al complesso di San Lorenzo, con la sua Basilica risalente al IV sec. ricostruita da Brunelleschi agli inizi del ‘400 (21 gennaio)

Befana 2017, eventi a Firenze: Chiesa di Santo Spirito e Palazzo Davanzati.

Da segnalare, anche una passeggiata per svelare due meravigliose chiese dell’Oltrarno fiorentino: Santo Spirito, l’ultimo capolavoro di Filippo Brunelleschi, che con la sua semplice facciata domina l’omonima piazza, e il complesso di Santa Maria del Carmine con la Cappella Brancacci, che rappresenta uno degli esempi più elevati di pittura del Rinascimento (28 gennaio), oltre che una visita a Palazzo Davanzati, magnifico e singolare esempio di casa medievale a Firenze, per un percorso straordinariamente suggestivo attraverso la Firenze di seicento anni fa (29 gennaio).

Befana 2017, eventi a Firenze: Museo delle Antiche Navi di Pisa e la Cattedrale di San Zeno.

Ad arricchire il cartellone anche tre iniziative fuori porta: si parte col cantiere di allestimento del Museo delle Antiche Navi di Pisa, ancora in corso di completamento ma in parte già visitabile, che custodisce le imbarcazioni di epoca romana emerse nel 1998 durante lavori per l’ampliamento della Stazione di Pisa S. Rossore (7, 8, 14,15, 21, 28 e 29 gennaio); a seguire un itinerario a Pistoia, “Capitale della Cultura italiana 2017”, tra la Cattedrale di San Zeno, il Battistero e la Chiesa della Madonna dell’Umiltà (7 gennaio); e per finire un percorso “in quota” lungo il nuovo camminamento, recentemente inaugurato, sulle mura medievali di Pisa che circondano gran parte del centro storico, per godere di panorami e scorci inediti e conoscere la città da un nuovo punto di vista (7 gennaio).