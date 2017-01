Tagli capelli 2017: le tendenze del nuovo anno. Il 2017 è appena iniziato e come sempre le ultime tendenze in tema di tagli capelli sono già un passo avanti, ma niente paura, basta poco per essere super chic e al passo coi tempi. Una delle tendenze che spopolerà per tutto il 2017 sarà l’effetto “sirena appena uscita dal mare” proposti in passerella da Balmain, alle soluzioni wet più rigorose cercate da Salvatore Ferragamo fino a quelle androgine di Givenchy. Regine di questa acconciatura: Kim Kardashian, Gigi Hadid e Shay Mitchell. E Instagram non mente.

Tagli capelli 2017: le waves al posto delle onde saranno protagoniste del 2017.

Le nuove waves più piatte e discrete al posto delle grandi onde. La modella Kendall Jenner già ne ha fatto sfoggio. La riga di lato renderà il tutto più glamour e sofisticato, proprio come quella vista da Dsquared2 e da Ermanno Scervino. E per concludere tra i tagli capelli di tendenza il bob dal gusto un po’ retrò sarà il protagonista indiscusso di questo 2017. Da non dimenticare i caschetti anni’90 delle super modelle di Moschino, il bob dalla linea tonda ripescato da Jeremy Scott e il taglio corto super minimal di Prada.