Caterina Balivo, look con gonna a ruota fantasia a Detto Fatto di oggi, 3 gennaio 2017

Caterina Balivo, il look a Detto Fatto di oggi, 3 gennaio 2016. Caterina Balivo torna al timone della fortunata trasmissione di Rai 2 Detto Fatto con un’altra simpatica puntata. Ogni giorno la conduttrice fa il suo infresso in trasmissione con degli abiti molto originali, a volte raffinati ed eleganti, altre volte dallo stile casual. Per la puntata di Detto Fatto di oggi, martedì 3 gennaio 2016, Caterina Balivo ha scelto di indossare un raffinato completo sui tenui ed eleganti toni del bianco e del beige: si tratta di una camicetta bianca e di una gonna a ruota in versione mini a vita alta con motivi geometrici sui toni dell’oro. A completare il look sono delle eleganti décolleté beige.

Caterina Balivo, i capelli a Detto Fatto di oggi, 3 gennaio 2016.

Caterina Balivo porta i suoi capelli con uno dei tagli di maggiore tendenza per questo nuovo anno 2017: si tratta di un long blog che spesso la conduttrice porta in versione wavy mentre oggi, invece, ha deciso di portare liscio per un effetto raffinato.