Detto Fatto, le anticipazioni della puntata di oggi, 3 gennaio 2016. Caterina Balivo torna oggi, 3 gennaio 2017, con un’altra puntata di Detto Fatto dal clima festivo. La trasmissione tv Detto Fatto è entrata nelle nostre case anche in questi giorni di festa con tanti preziosi consigli. Prima di vedere quali sono le anticipazioni di Detto Fatto, vediamo alcuni tutorial della puntata di ieri. Fabio Potenzano è tornato a Detto Fatto con un tutorial di cucina, ed ha proposto il bocciolo di pasta fresca: si tratta di una rosa di pasta fresca all’uovo ripieno di ricotta con bisque di gamberi e frutti di mare.

Serse Chiro a Detto Fatto di ieri ha continuato a spiegarci come, dallo studio delle mani di una persona, possiamo capirne la personalità. Serse ci ha parlato della liena della testa. La linea della testa può essere curva, ed in questo caso la persona è ambiziosa, non accetta le critiche, oppure diritta, ed in questo caso la persona è pratica, controllata, di parola. Se la linea della testa è corta, la persona è impulsiva, Se è lunga, la persona è riflessiva e di buona memoria.

Quali saranno i tutorial che Caterina Balivo proporrà oggi, martedì 3 gennaio 2016 a Detto Fatto?