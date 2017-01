Epifania 2017, le mete più gettonate: Roma, Napoli, Firenze, Venezia, Milano, Parigi, Londra, Amsterdam

Epifania 2017, le mete last minute. Prima che l’Epifania si porti via anche queste feste come da tradizione, c’è ancora tempo per gli ultimi festeggiamenti: la Befana quest’anno è il primo tra i tanti ponti del ricco 2017. L’Osservatorio trivago ha stilato la classifica delle mete più ricercate da quei viaggiatori che vorranno approfittare del lungo weekend per partenze dell’ultimo minuto: città d’arte e montagna si confermano nuovamente la passione degli Italiani per i mesi invernali, con alcune mete a disponibilità ridotta. All’estero, invece, ancora una volta le preferite sono Parigi, Londra e Amsterdam.

Epifania 2017: le mete più gettonate Roma, Livigno, Firenze e Napoli.

Roma gettonatissima per la Befana, Livigno è la meta montana più amata. Chi ha deciso di approffittare dell’Epifania per chiudere in bellezza il periodo delle feste ha puntato sui grandi classici della nostra Penisola: Roma, Firenze e Napoli occupano infatti le prime tre posizioni. Addirittura nella Capitale si registra solo l’8% di hotel con almeno una camera doppia disponibile online per il 6 gennaio. La classifica segue con quattro città del Nord: Venezia, Milano, Torino e Verona. All’8° posto si trova Abano Terme: partire all’ultimo momento per godersi un weekend di totale relax dopo i bagordi del Natale pare essere un’idea apprezzata da molti Italiani. Chiudono la classifica Bologna e Livigno. La famosa località montana si avvia verso il tutto esaurito, con una disponibilità online del solo 6% per il giorno dell’Epifania.

Epifania 2017, le mete più gettonate all’estero: Parigi, Londra, Amsterdam.

Per il primo ponte del 2017 all’estero si punta tutto su Parigi. Parigi è la prima tra le mete estere preferite dagli Italiani per questo inizio 2017. Seguono Londra e Amsterdam, che si sta conquistando le simpatie degli utenti italiani nonostante le rigide temperature invernali. Più vicina ma altrettanto fredda è Vienna, che si trova in quarta posizione. Seguono Barcellona, Praga, Berlino e Budapest, mentre chiudono la classifica delle partenze last-minute le vicine Monaco e Innsbruck.