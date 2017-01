Eventi Befana 2017: tutte le iniziative a Roma e Napoli in occasione del 6 gennaio 2017!

Eventi Befana 2017, la festa dell’Epifania a Roma e Napoli. Il 6 gennaio 2017, in occasione della festa della Befana, tutte le città italiane hanno organizzato eventi per intrattenere grandi e piccini nell’ultimo giorno di festività di queste lunghe vacanze. Nello specifico la città di Napoli ha organizzato un bellissimo evento presso Città della Scienza chiamato “la Befana vien….di giorno”. Grazie a questa occasione tutti i bambini potranno entrare gratuitamente e potranno intrattenersi con tantissimi spettacoli di giocoleria, bolle di sapone e trampoli ed anche un laboratorio di pittura con illusioni ottiche.

La festa continua anche a Piazza Plebiscito, dove, in occasione della festa della Befana 2017, sarà possibile intrattenersi dalle ore 11 alle ore 13 con la fanfara civica. Un altro evento, sempre pensato per i più piccoli, è lo spazio denominato denominato Pompieropoli il quale avrà il compito di insegnare loro la sicurezza mediante attività e giochi. Uno degli eventi più attesi in questa festa della Befana 2017 sarà sicuramente l’arrivo della Befana stessa nella piazza napoletana la quale e arriverà a cavallo di una scopa distribuendo tante caramelle e leccornie ai bambini presenti nella piazza.

Eventi Befana 2017: tutti gli eventi del 6 gennaio 2017 a Roma.

Anche la città di Roma non si è fatta trovare impreparata in occasione della festa della Befana 2017. La tradizione ci porta come ogni anno a piazza Navona, dove, come di consueto, il 6 gennaio 2017 ci saranno le classiche bancarelle di dolciumi, le postazioni di gioco e la famosissima giostra storica.

A San Pietro ci sarà un evento denominato Viva la Befana grazie al quale si potrà assistere ad un corteo per il centro storico all’interno del quale sfileranno 1300 figuranti in abiti d’epoca, i re magi, la biga romana ed i cavalli. Ad impreziosire ancora di più questa sfilata, che da Via della Conciliazione arriva fino a San Pietro, anche musicisti e sbandieratori. Per concludere la carrellata di eventi totalmente gratuiti in programma a Roma per la festa della Befana 2017 vediamo cosa è stato organizzato al Bioparco.

Anche al Bioparco di Roma sarà possibile festeggiare in occasione della festa della Befana 2017: è infatti in programma l’evento “Una strana Befana al Bioparco” in cui una sbadata befana dovrà affrontare mille peripezie per portare la calza all’elefantessa Sofia. Tutti gli eventi in programma al Bioparco, in occasione del 6 gennaio 2017 saranno incluse nel prezzo del biglietto di ingresso.