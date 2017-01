Cosa vedere stasera in tv? La guida tv di martedì 3 gennaio 2017, tutti i programmi tv di oggi, su Rai, Mediaset e La7 e le ultime anticipazioni e news. Scopriamo i programmi tv che andranno in onda oggi, martedì sera, 3 gennaio 2017 sulle reti Rai, Mediaset e La7. Su Rai 1 andrà in onda il film Il principe abusivo. Su Canale 5 vedremo il serial tv Quello che nascondono i tuoi occhi. Vediamo in dettaglio la programmazione televisiva di stasera in tv ed alcune anticipazioni.

Stasera in tv, la guida tv di oggi, martedì 3 gennaio 2017 su Rai 1, Rai 2 e Rai 3.

Cosa vedere stasera in tv su Rai 1 andrà in onda il film Il principe abusivo. La trama, Antonio (Alessandro Siani), uno squattrinato cronico che vive a scrocco, si ritrova al cospetto di Letizia (Sarah Felberbaum), una principessa viziata in cerca di popolarità, di cui inevitabilmente si innamora. In un mondo in cui i pregiudizi dei ricchi nei confronti dei poveri sono radicati e difficili da estirpare, per il giovane povero l’unica possibilità per stare a corte e’ quella di seguire i consigli del ciambellano di corte Anastasio (Christian De Sica). I ruoli tra mentore e allievo sono però destinati a rovesciarsi quando Anastasio si innamora di Jessica (Serena Autieri), la cugina di Antonio, e avrà bisogno di suggerimenti per mischiarsi al popolo.

Su Rai 2 vedremo il programma Casa Mika Afterparty. Una sorta di afterparty e al tempo stesso un viaggio in ognuna delle quattro puntate di Stasera Casa Mika alla riscoperta dei momenti più emozionanti del programma che ha condotto l’artista anglo-libanese alla scoperta degli italiani e delle bellezze della penisola.

Su Rai 3 andrà in onda il film di animazione L’apprendista stregone. La trama, Baruchel, giovane studente di New York, è costretto dalle circostanze ad accettare un lavoro da apprendista da Balthazar Blake (Cage), uno stregone alle dipendenze del quale il ragazzo sarà addestrato a combattere contro le forze del male che minacciano la Manhattan contemporanea, orchestrate con crescente perfidia dallo stregone Horvath (Molina) e dal giovane illusionista Drake Stone (Kebbel).

Stasera in tv, la guida tv di oggi, martedì 3 gennaio 2017 su Rete 4, Canale 5 e Italia 1.

Su Rete 4 andrà in onda il film Tatort – Scambio di ostaggi. La trama, una banda di sedicenti combattenti ceceni russi irrompe in uno studio televisivo e prende in ostaggio tutti i dipendenti che si trovano lì in quel momento. La loro richiesta: la liberazione degli ostaggi in cambio del malavitoso Firat Astan, che però è nelle mani dell’agente speciale Nick Tschiller.

Cosa possiamo vedere stasera in tv su Canale 5, in onda il serial tv Quello che nascondono i tuoi occhi. Le anticipazioni della nuova puntata, la marchesa de Llanzol incontra il ministro degli esteri Serrano Súñer durante un ricevimento. Sebbene siano entrambi sposati, tra i due nasce immediatamente un’attrazione difficile da celare. La loro vicenda si inserisce nei primi anni della dittatura franchista, e al ministro Serrano spetta decidere quale parte prendere nel conflitto mondiale. Per trovare elementi in grado di screditare il ministro agli occhi di Franco, convincendo quest’ultimo a non allearsi con la Germania nazista, l’ambasciatore britannico decide di ricorrere all’istitutrice inglese dei Llanzol, Olivia, chiedendole di spiare i movimenti dei marchesi e del ministro.

Su Italia 1 nuovo appuntamento con il serial Supergirl 2. La trama della nuova puntata, Supergirl e Superman si trovano a collaborare per la prima volta per impedire che l’astronave suborbitale Venture precipiti in seguito a un’esplosione avvenuta a bordo. L’esplosione non sembra essere stata accidentale, cosi’ Superman decide di rimanere a National City per indagare sulla principale sospettata: Lena Luthor, figlia di Lex, e ora a capo della Luthor Corp. Nel frattempo, Kara capisce che è meglio rimanere solo amica di James e decide che vuole fare la reporter.

A seguire il serial tv The Flash 2. Le anticipazioni della nuova puntata, per provare a risolvere l’equazione della velocità, Barry decide di chiedere aiuto al primo dottor Wells, l’unico capace di risolvere il rompicapo; per fare questo l’eroe scarlatto viaggia nel tempo fino all’anno precedente, al momento in cui era stata sventata la minaccia di Hartley Rathaway e dei suoi guanti tecnologici. Wells capisce, però, che Barry viene dal futuro e minaccia di ucciderlo; il giovane si salva con delle bugie e ottiene la forzosa collaborazione del pericoloso scienziato e del Team, che scopre cosi’ l’esistenza di un altro Flash e della possibilità di compiere viaggi nel tempo. Nel frattempo, però, Barry è minacciato da un vendicativo Spettro del tempo, una creatura che odia i velocisti e che ha seguito l’eroe nel suo viaggio a ritroso per ucciderlo. Barry si libera dalla grave minaccia solo tornando nel futuro e, grazie all’aiuto dei potenti guanti di Hartley. Durante la breve permanenza nel passato, Barry registra poi un video di auguri di Eddie Thawne per Iris, video che la ragazza, commossa, può vedere ad un anno dalla morte del fidanzato.

Stasera in tv, la guida tv di oggi, martedì 3 gennaio 2017 su La7.

Martedì sera, 3 gennaio 2017, su La7 verrà trasmesso il film La Maschera Di Zorro. La trama, remake delle avventure del mitico Zorro. Qui Banderas interpreta un giovane Zorro istruito dal vecchio Zorro che sta andando in pensione. Nel cast anche una bellissima Catherine Z. Jones, sensuale come non mai in questo film.