Idee regalo per la Befana: cosa regalare il 6 gennaio?. Ci siamo lasciati da poco il Capodanno alle spalle ed è già arrivato il tempo d pensare ai regali per la festa più gradita dai bambini: l’Epifania. La leggenda racconta di una vecchina vestita di stracci che a cavallo della sua scopa porta dolci ai bimbi buoni e carbone ai bimbi più monelli. Il giorno dell’Epifania coincide appunto con l’arrivo dei Re Magi alla grotta dove era nato il Bambin Gesù, pontando come dono oro, incenso e mirra. La tradizione vuole che per la Befana si regali la tradizionale calza rigonfia di dolcetti, ma spesso c’è chi acquista un altro regalo per il proprio bambino. E anche tra fidanzati solitamente ci si fa un regalo per la Befana, nonostante non sia semplice trovare un’idea per qualcosa di originale.

Idee regalo per la Befana: ecco cosa regalare a grandi e piccini.

Trovare un regalo per l’Epifania non è così difficile come sembra, basta indirizzarsi sull’articolo giusto. Per prima cosa dovrete trovare una calza della Befana originale e dopo averla riempita con tanti dolci sarete pronti per acquistare un oggetto da abbinarci. Un regalo originale per il proprio fidanzato/a o anche marito/moglie potrebbe essere una tazza, magari personalizzandola. Per gli amanti della lettura un libro potrà fare al caso vostro. Un altro grande artista ci ha lasciati in questi giorni: stiamo parlando di Richard Adams l’autore del famoso romanzo “La collina dei conigli”.

Adams scrisse questo romanzo per le sue figlie, ma la storia piacque anche agli adulti tant’è che “La Collina dei Conigli” ottenne un grande successo in tutto il mondo. Per la Befana vi consigliamo l’acquisto di uno dei film più acquistati del momento: “Suicide Squad”. Il film racconta delle vicende di alcuni supercriminali dell’Universo DC (la casa editrice dei fumetti di Batman e Superman) che vengono reclutati dal Governo americano per combattere una minaccia incombente. Questo film è consigliato per i bambini, che ameranno le gesta dei vari personaggi, ma anche per le ragazze perché siamo certi che si appassioneranno alla storia d’amore tra Joker e Harley Queen. E perché no un divertente gioco da tavola della “Giochi Uniti”, come “Fantascatti”: perfetto sia per far divertire i bambini che gli adulti. Un gioco semplice, ma sensazionale, dove i giocatori dovranno mettersi alla prova con la prontezza dei riflessi e nella velocità di ragionamento. Il compito dei giocatori è di scoprire ogni volta l’oggetto che il simpatico fantasma Baldovino vorrebbe far sparire: una sfida veloce ma allo stesso tempo molto divertente!