La prova del cuoco, puntata di oggi martedì 3 gennaio 2017. Torna anche oggi alle 11.50 su Rai 1 la trasmissione tv La prova del cuoco, condotta da Antonella Clerici. Nell'anteprima di oggi a La prova del cuoco i biscotti della befana come ricetta sprint.

La sfida Anna Moroni e Anna Serpe oggi a La prova del cuoco è tra cavolfiori e broccoli siciliani. Lo sformato realizzato da Anna Serpe è realizzato con la besciamella. Ospite oggi il bellissimo chef Roberto Valbuzzi che prepara un piatto di tagliatelle con crema di crescenza e cotechino. Oggi a La prova del cuoco i panini al cotechino di Modena realizzati da Daniele Reponi.

Il pane utilizzato oggi è di grano tenero macinato a pietra ed è un classico pane da hamburger. Savarin al cacao e all’arancia è il dolce di oggi preparato da Ambra Romani a La prova del cuoco. Ecco i piatti de La gara dei cuochi di oggi martedì 3 gennaio 2016: ravioli col puzzone e salsa di zucchine e guanciale, involtini cavolo cappuccio e luganica su letto di lenticchie per i rossi; zuppa di farro e cavolo nero con guanciale croccante e salmone laccato per il peperone verde. A vincere la Gara dei cuochi oggi è la squadra del peperone verde.

In attesa di conoscere tutte le ricette e novità di oggi 3 gennaio a La prova del cuoco, scopriamo cosa è successo nella puntata di ieri e quali ricette sono state realizzate. Nell’anteprima abbiamo scoperto come realizzare l’antipasto di Capodanno con polenta, cotechino e lenticchie mentre Anna Moroni ha spiegato come cucinare una gustosa zuppa imperiale. Depurazione e benessere ieri a La prova del cuoco con Marco Bianchi che ha preparato una deliziosa insalata di finocchi e arance. Lo chef nippo-brasiliano Ricardo Takamitsu ha cucinato la picanha brasiliana, un piatto molto famoso. A vincere La gara dei cuochi ieri ne prova del cuoco è stata la squadra del pomodoro rosso con lo strudel con Praga e pecorino e l’insalata di roastbeef all’arancia.

