MotoGp 2017: tutte le novità per la nuova stagione

La nuova stagione 2017 del MotoGp promette tantissime sorprese e novità. Sono stati tantissimi, infatti, i cambi di maglia che renderanno la stagione ricca di novità e senza dubbio molto avvincente. Andrea Iannone sarà il nuovo pilota della Suzuki Ecstar e gareggerà con la GSX-RR. Altra novità riguarda l’arrivo di Viñales in casa Yamaha. In casa Yamaha c’è chi viene e chi va: a lasciarla sarà, dopo ben nove stagioni, Jorge Lorenzo, che debutterà con la Ducati. Sulla sua pagina ufficiale Instagram, Lorenzo ha pubblicato una foto che lo ritrae intento ad incollare sulla moto il numero 99. Come didascalia alla foto, ha scritto: “uno dei giorni più importanti della mia carriera. Nuova moto, nuovo numero, nuova casa. Ducati è qualcosa speciale…”.

Moto Gp, la partecipazione della KTM.

Un’altra novità del nuovo campionato riguarda la casa austriaca KTM, che parteciperà alla MotoGp dopo tanti anni di preparazione e dopo aver preso parte all’ultima prova del 2016 al Ricardo Tormo.