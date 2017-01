Riforma pensioni, ultime news su opzione donna. Le ultime novità sulla riforma delle pensioni hanno visto la luce nel mese di dicembre 2016, con l’approvazione al senato in tempi strettissimi della legge di stabilità 2017, che ha previsto l’estensione del regime sperimentale opzione donna alle nate nell’ultimo trimestre 1957-1958, mentre nulla ha previsto per ora in merito alla proriga di tale regime. Un pò di dispiacere c’è stato per coloro che avrebbero voluto una proroga di Opzione donna fino al 2018, che non è arrivata con l’ultima riforma delle pensioni.

Giulia Molinaro, una dei membri del gruppo Facebook Opzione donna Proroga al 2018, ha fatto il punto di fine anno con un post: “Buonasera a tutte/i.Continuiamo a ricevere tantissimi vostri post che contengono richieste di informazioni relative alla propria situazione contributiva personale, anche in merito ad un possibile accesso alla proroga di Opzione Donna. (ricongiunzioni onerose, versamento contributi volontari, NASPI, ecc.), vi sono i patronati o l’INPS, organi preposti e competenti a poter sciogliere ogni possibile dubbio, ricordandovi che al momento, sempre per quanto riguarda la possibile proroga al 2018, nessuno può avere una risposta certa. Approfittiamo per augurare a voi tutti e alle vostre famiglie salute, gioia, pace e serenità. Auguri di cuore di un Buon 2017!

Riforma pensioni, le ultime news su lavori usuranti.

Sul fronte riforma delle pesnioni, novità in arrivo per gli addetti ai turni notturni, coloro che svolgono lavori usuranti o mansioni gravose che dal 2017 potranno accedere alla pensione anticipata con la quota 97,6 senza dover attendere la cosiddetta finestra mobile di 12 o 18 mesi. A partire dal 2019, inoltre, e fino al 31 dicembre 2027, i requisiti anagrafici non saranno più gravati dall’aspettativa di vita Istat. Per poter accedere alla pensione anticipata per i lavori usuranti, inoltre, come sottolinea il sito Investireoggi, dal 2017 sarà necessario dimostrare di aver svolto tali mansioni per un periodo pari a 7 anni nei 10 anni precedenti il pensionamento. Eliminato, invece, il rispetto del vincolo dello svolgimento dell’attività usurante nell’anno precedente il raggiungimento del requisito che permette il pensionamento.

Riforma pensioni, ultime news su precoci.

Sul fronte pensioni dei precoci, dal prossimo maggio potranno, accedere alla pensione solo 25.000 lavoratori precoci. Potranno accedere alla pensione con il beneficio della quota 41 solo quanti hanno situazioni disagiate, in particolare: disoccupati che hanno concluso la Naspi e sono dunque privi di ammortizzatori sociali da almeno 3 mesi al momento della domanda di pensioni; gli invalidi che hanno una riduzione accertata della capacità lavorativa almeno pari al 74: lavoratori che assistono parenti conviventi di primo grado, coniuge e figli, beneficiando da almeno 6 mesi dei permessi previsti dalla legge 104; lavoratori impiegati in attività usuranti o da 6 anni consecutivi negli 11 mestieri definiti gravosi dal Governo. Per tali categorie non è venuta meno l’aspettativa di vita che inciderà dal 2019, con aggiornamento biennale, vi sarà all’incirca un aumento pari a 4 mesi nel 2019 e di altri 3 nel 2021. Sospese definitivamente dal 2018 le penalizzazioni.