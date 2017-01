Saldi invernali 2017, al via in Sicilia, Basilicata e Valle d’Aosta. I saldi invernali 2017 sono ufficialmente iniziati in Sicilia e Basilicata lunedì 2 gennaio 2017, mentre oggi martedì 3 gennaio in Valle d’Aosta. Per dare il via alle compere nel resto d’Italia dovremmo invece attendere il 5 gennaio 2017, giorno in cui partiranno anche in tutte le altre regioni. Per la prima volta dopo tanti anni i saldi invernali 2017 cominceranno in quasi tutta Italia nello stesso giorno, mentre per la fine degli sconti ogni regione ha stilato un personale calendario. Per non rischiare di incappare nell’acquisto di prodotti non propriamente scontati Federconsumatori ed Adusbef hanno proposto degli utili consigli per gestire al meglio la caccia all’affare in questi saldi invernali 2017. Vediamo come procedere al meglio all’acquisto…

Saldi invernali 2017: tutti i consigli per comprare al meglio.

I saldi invernali 2017 sono appena partiti in Sicilia, Basilicata e Valle d’Aosta e a partire dal 5 gennaio 2017 sarà possibile acquistare la merce scontata anche nel resto d’Italia. In vista di questi saldi invernali 2017 è bene adoperarsi per evitare di acquistare qualcosa ad un prezzo non scontato o addirittura della merce appartenente alle precedenti collezioni. Prerequisito fondamentale per questi saldi invernali 2017 è infatti che la merce appartenga alla stagione appena trascorsa e lo sconto applicato deve essere mostrato in percentuale sul cartellino, il quale deve indicare il prezzo originario e quello post saldi invernali 2017. I commercianti devono comunque continuare ad accettare anche pagamenti tramite pos e sono obbligati a cambiare il capo in questione, purchè si presenti intatto, con cartellino e scontrino alla mano.