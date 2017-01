Scuola, Precari: le ultime novità ad oggi 3 gennaio 2017

Scuola, precari, ultime news. Anche quest’anno amare vacanze di Natale per tantissimi precari della scuola che non hanno ancora visto retribuire il lavoro s volto da settembre. I più fortunati hanno ricevuto lo stipendio di ottobre, ma non si vedono gli emolumenti di novembre, dicembre e, tanto meno, la tredicesima. Questo è quanto segnalato da un comunicato diffuso dall’Usb scuola. “La manovra economica del governo prevede aumenti di tutte le tariffe, i mezzi pubblici sono sempre più costosi, il prezzo del carburante è alle stelle, ma gli stipendi degli insegnanti (che ribadiamo sono ancora i più bassi in Europa) non si vedono proprio. E, naturalmente, parliamo dei docenti che vivono le situazioni più difficili: contratti temporanei tante volte rinnovati di mese in mese, spesso i n comuni distanti dal proprio domicilio con notevoli costi per gli spostamenti”.

Scuola, precari, le ultime news dall’Usb.

Ed aggiunge:”Le segreterie delle scuole hanno registrato i contratti, l’INPS ne conferma la registrazione (infatti l’indennità di disoccupazione è stata regolarmente fermata) ma il MEF ormai non risponde neanche più al telefono! Era davvero da moltissimo tempo che non accadevano più situazioni tanto vergognose, ma negli ultimi anni questi ritardi sono diventati routine, costringendo i precari della scuola a fare i salti mortali per mantener e se stessi, la propria famiglia e la propria dignità”.

A conclusione del comunicato l’Usb Scuola chiede un incontro urgente con il Miur:”Il MIUR assicura un’emissione speciale per sanare i debiti con i lavoratori per il 18 gennaio (doveva essere il 13 dicembre, poi il 9 gennaio , aspettiamo il prossimo rinvio?). Nel frattempo migliaia di insegnanti han no lavorato con onestà, hanno pagato le tasse e le bollette, hanno trascorso i periodi festivi tirando la cinghia per l’ennesima volta. USB Scuola chiede un incontro urgente al MIUR per comprendere quali pass i si stanno compiendo per sanare definitivamente questa mostruosa aberrazione che di anno in anno diventa sempre meno tollerabile”.