Tagli capelli corti 2017: tutte le novità del 2017 e le proposte più belle per chi vuole darci un taglio

Tagli capelli corti 2017, tutte le novità del 2017. I tagli capelli corti continuano ad impazzare anche in questo nuovo anno e sono moltissime le donne che hanno deciso di darci un taglio. Prima di procedere con un taglio di capelli drastico è bene considerare quali siano i nostri punti a favore, come la conformazione del nostro viso e la nostra fisicità. Un taglio di capelli molto corto non è infatti adatto a tutte le persone che hanno una struttura fisica importante, in quanto per controbilanciare i volumi, è bene mantenere la linea del taglio sotto il mento. In questo caso è quindi bene optare per un taglio di capelli medio corto, come il caschetto. Classico e liscio o mosso e spettinato, in entrambi i casi può essere accompagnato da una frangia o da un ciuffo. Il carrè rimane sicuramente uno dei tagli di capelli corti più in voga di questo 2017.

Tagli capelli corti 2017: le più belle tendenze del nuovo anno.

I tagli di capelli corti proposti in questo 2017 ricalcano abbastanza a pieno quelli che sono tutti i trend che abbiamo visto nell’anno appena passato. Per tutte le donne che se la sentono di osare con un taglio di capelli corto, i pixie cut sono sicuramente i più indicati, in quanto si sposano alla perfezione sia con i capelli lisci che con i capelli ricci. A seconda del nostro look questo taglio di capelli corto si adatta perfettamente sia ad una donna più classica e bon ton, che ad una dal look più maschile ed androgino. Impreziosito da rasature laterali o lunghi ciuffi, è di grandissima tendenza in questo inverno 2017. Uno dei punti forti dei tagli di capelli corti è sicuramente la loro praticità, in quanto non è necessaria una grossa manualità per gestirli ed acconciarli al meglio.