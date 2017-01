Uomini e Donne Anticipazioni News e Gossip dal Trono Over. Gennaio 2017. «Un bacio durato ore!». Tutto finito, secondo le anticipazioni di Uomini e Donne tra Nino e Valentina nonostante una certa attrazione fisica non sia mai mancata. Tant’è che si sono scambiati un bacio durato ore, come confessa lui. La dama tuttavia ammette che in seguito non ha sentito quel senso di euforia che si aspettava. Interviene allora Simona per accusarla di essere uscita con Nino solo per stare al centro dell’attenzione perché il suo tipo di uomo deve avere una quarantina d’anni. A Simona invece Nino piace ancora, piace veramente. Lui però non si lascia coinvolgere perché la dama decise di ballare con Sossio e questa volta la polemica si accende fra i due cavalieri in questione. Poi, come sempre, si balla.

«Giorgio vuole una donna di classe». Uomini e Donne Anticipazioni News e Gossip Trono Over.

Le anticipazioni di Uomini e Donne Trono Over riprendono da Giorgio. Il gabbiano George sta conoscendo Anastasie con la quale ha passato una giornata a Firenze. La dama parla di una bella esperienza, e le sembra di sentirsi a casa quando entra in studio e lo vede. Manetti ne apprezza le parole, ma per lui “l’abito fa il monaco” e non ha apprezzato come era vestita nella cena romana che c’è stata dopo l’ultima registrazione. Anastasie replica che non lei deve colpirlo per come veste ma per come è. Si accende allora un’animata discussione in studio, ma c’è poco da fare: Giorgio è alla ricerca di una donna di classe, quindi per lui la storia finisce qui.