Victor Ros – Anticipazioni e trame di martedì 3 e mercoledì 4 gennaio 2017. «Le impronte del crimine: prima e seconda parte». Le anticipazioni della soap spagnola ‘Victor Ros’ ci mostrano come la Brigada Metropolitana sia stata dotata di nuovi strumenti scientifici che possono rivelarsi fondamentali per risolvere molti casi. Frattanto Victor viene arrestato con l’accusa di aver ucciso Fernando. Blázquez lo aiuta a fuggire perconsentirgli di dimostrare la sua innocenza. Ros trova un luogo in cui nascondersi grazie all’aiuto di Luis, ma solo Blázquez sa dove si trova.

«Un attentato contro il Presidente…» Victor Ros – Anticipazioni e trame di martedì 3 e mercoledì 4 gennaio 2017.

Nel frattempo scopriamo attraverso le anticipazioni di ‘Victor Ros’ che arriva dall’Argentina Picorelli – che era già stato mandato prima dallo stesso Fernando per tenere un corso sulle impronte digitali. Picorelli cerca di aiutare Victor anche se il giudice non accetta le impronte digitali come prova. Intanto l’ispettore Ros viene a sapere che è stato organizzato un attentato contro il presidente Canovas e insieme a Buendía studia un piano per scongiurarlo.