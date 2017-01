Amici 2016-2017 Ed. 16, anticipazioni serale, coach e data di inizio. La scuola di Amici 2016-2017 Ed. 16 ha ufficialmente riaperto i battenti dopo la pausa natalizia e le indiscrezioni sulla fase finale del programma, la più attesa, continuano ad inseguirsi. Secondo le ultime anticipazioni il serale di questa sedicesima edizione di Amici 2016-2017 Ed. 16 dovrebbe prendere il via nella primavera 2017, probabilmente nel mese di marzo, così da proclamare il vincitore entro fine maggio. La direzione artistica di Amici 2016-2017 Ed. 16 sarà come sempre affidata a Giuliano Peparini, il quale ha curato anche House Party, il programma prodotto da Maria De Filippi andato in onda recentemente su Canale 5. Secondo le ultime anticipazioni ufficiali l‘addio di Emma pare esser cosa certa, mentre per gli altri coach si stanno inseguendo conferme e smentite…

Amici 2016-2017 Ed. 16: anticipazioni serale, possibili nuovi coach.

La scuola di Amici 2016-2017 Ed. 16 è ufficialmente tornata sui piccoli schermi, ma per vedere la fase finale del programma dovremmo attendere ancora qualche mese. Secondo le ultime anticipazioni ufficiali infatti, il serale di Amici 2016-2017 Ed. 16 prenderà il via a marzo 2017. Il cast di questa nuova edizione rimane ancora un mistero; secondo le ultime anticipazioni ufficiali certo sembra essere l’abbandono di Emma, così come quello di Anna Oxa. Elisa, dopo un’iniziale dietrofront, ha dato la sua conferma per quanto riguarda il ruolo di coach ad Amici 2016-2017 Ed. 16. Nek sembra propenso per il si, mentre J-Ax non ha ancora dichiarato se prenderò parte o meno a questo serale. Secondo le ultime anticipazioni gli artisti che potrebbero prendere il posto di Emma sono Giorgia, Gianna Nannini, Fedez, Marco Mengoni, Alessandra Amoroso, Renato Zero e perfino Simona Venutura. Altra cosa certa è la partecipazione di Morgan in questa edizione di Amici 2016-2017 Ed. 16, il quale avrà certamente un ruolo di primo piano.