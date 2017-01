Amnistia e indulto 2017, carceri: le ultime news del senatore Ciro Falanga su amnistia!

Amnistia e indulto 2017, le ultime news. In una nota il senatore Ciro Falanga del gruppo Ala-Scelta Civica ha preso spunto dalla rivolta verificatasi nel carcere brasiliano per aprire una riflessione sulla situazione dei penitenziari italiani. Secondo quanto riportato dall’agenzia Adnkronos, per Falanga “la rivolta nel carcere brasiliano, causata dal sovraffollamento, dovrebbe far riflettere il ministro Orlando sulla condizione di emergenza, già denunciata, in cui versano i penitenziari italiani.

“Il provvedimento di amnistia riposa nei cassetti del Senato“. Secondo il senatore Falanga “una percentuale altissima di detenuti è in custodia cautelare, ovvero senza una sentenza di condanna anche solo di primo grado. E tutti tacciono. Tace il premier Gentiloni. Tace il ministro Orlando. Tace l’Europa che, dopo la denuncia e l’avvertimento al nostro Paese per le condizioni disumane dei penitenziari italiani, ha ritenuto sufficiente un risarcimento del danno di appena 8 euro al giorno”.

“Tace anche il Presidente della Repubblica Mattarella che nel suo messaggio di fine anno ha ricordato un po’ tutte le fasce della popolazione che vivono in condizioni di disagio e sofferenza. Neanche una parola è stata però spesa per i detenuti ristretti nelle carceri italiane in spregio alla nostra Costituzione che vuole una detenzione finalizzata alla rieducazione ed al reinserimento. Per non parlare poi di quelli che dopo l’esperienza carceraria vengono assolti. Parleranno tutti, ne sono certo, quando si verificherà un episodio simile a quello brasiliano”, conclude Falanga.

I provvedimenti di Amnistia e indulto nel pensiero del senatore Ciro Falanga.

Nell’idea del senatore Falanga, espressa negli ultimi anni, la situazione di sovraffollamento è stata, almeno nelle sue maggiori criticità, superata, attraverso la riduzione dell’anno penitenziario a sette mesi ed in molti lo hanno definito indulto mascherato. L’indulto e l’amnistia quelli veri, che avrebbero il vantaggio di alleggerire anche il carico giudiziario, non sono stati approvati, nonostante l’autorevole esortazione del Santo Padre.

Amnistia e indulto, carceri: proseguono le iniziative dei Radicali.

Il Partito Radicale, con l’associazione napoletana Pennabianca, ha fatto visita ai detenuti reclusi presso il carcere di Secondigliano. Il Partito Radicale continua a tenere in vita la “tradizione” inaugurata da Marco Pannella. Così il 30 dicembre scorso una delegazione del partito e dell’associazione radicale Pennabianca, hanno fatto visita ai detenuti reclusi presso il carcere di Secondigliano a Napoli. IL Partito Radicale e la sua associazione Pennabianca si sono recati presso il carcere di Secondigliano, una delle più all’avanguardia nel rispetto dei diritti umani e civili dei detenuti, in cui non solo il sovraffollamento è contenuto, e dove è possibile iniziare dei percorsi rieducativi e utili per un probabile e futuro reinserimento in società dei carcerati stessi. “Abbiamo ringraziato i detenuti per il loro impegno di sostegno alle nostre iniziative. Abbiamo ringraziato tutta la comunità penitenziaria che permette il regolare svolgimento della vita in carcere. Noi ribadiamo il nostro impegno per portare a termine la battaglia per l’Amnistia, passaggio fondamentale per riportare l’Italia in uno stato di legalità”, queste le dichiarazioni di Antonio Cerrone, membro della Presidenza del Partito Radicale.